Agata Duda wróci do szkoły? Kuratorium stawia sprawę jasno

Agata Kornhauser-Duda przez wiele lat związana była z jednym z krakowskich liceów, gdzie uczyła języka niemieckiego. Po zakończeniu swojej roli jako pierwsza dama pojawiły się liczne pytania o to, czy wróci do zawodu nauczyciela. Sprawę skomentowało właśnie Kuratorium Oświaty.

6 sierpnia, gdy Agata i Andrzej Dudowie oficjalnie opuścili Pałac Prezydencki, ruszyła fala spekulacji dotyczących ich dalszych planów. W przypadku byłej pierwszej damy szczególne zainteresowanie wzbudziła możliwość ponownego podjęcia pracy w szkolnych murach.

Co m ówi Kuratorium O światy?

Portal Plotek.pl zwrócił się do warszawskiego Kuratorium Oświaty z pytaniem o formalności, które musiałaby spełnić Agata Kornhauser-Duda, aby ponownie stanąć przed klasą. Jak wyjaśniono, decyzja o zatrudnieniu należy do dyrektora konkretnej szkoły, który musi chcieć ponownie przyjąć ją do pracy.

„Decyzję o zatrudnieniu nauczyciela podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej, nie kurator oświaty. Zgodnie z przepisami (art. 9 ustawy Karta Nauczyciela) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Są one szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela” – podkreślił Andrzej Kulmatycki, dyrektor Biura Kuratora Oświaty.

Nowy etap życia

Podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta uwagę zwróciła szczególnie pogodna postawa Agaty Kornhauser-Dudy. Ekspertka ds. marketingu politycznego, Agata Krypczyk, zauważyła w rozmowie z Plotkiem, że była pierwsza dama emanowała swobodą i zadowoleniem, co było wyraźnym kontrastem do jej wcześniejszego, bardziej powściągliwego wizerunku. Zdaniem Krypczyk można było odnieść wrażenie, iż z ulgą przekazuje obowiązki swojej następczyni.

Obrazy z tego wydarzenia wskazują na to, że Agata Duda wchodzi w kolejną fazę swojego życia z optymizmem. Jej ewentualny powrót do szkoły będzie zależał zarówno od wymogów formalnych, jak i od własnych planów. Najwyraźniej okres „Pierwszej Damy” zamyka z poczuciem satysfakcji i gotowością na nowe wyzwania.

