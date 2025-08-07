Przyszłość Agaty Kornhasuer-Dudy. Nieoficjalne „przecieki” z Pałacu Prezydenckiego

Agata Kornhauser-Duda jest z zawodu nauczycielką i zanim Andrzej Duda rozpoczął pierwszą kadencję w roli prezydenta RP, nauczała języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Od 2015 r. przebywała na bezpłatnym urlopie.

Plany zawodowe Agaty Kornhauser-Dudy. Nieoficjalne ustalenia

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, była pierwsza dama nie wróci do tej pracy. Informacja miała zostać potwierdzona w dwóch źródłach z otoczenia ustępującego prezydenta.

Dziennikarze zwrócili się z prośbą o komentarz do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. – W trosce o ochronę danych osobowych szkoła nie udziela żadnych informacji na temat byłych i obecnych pracowników szkoły – przekazała Wirtualnej Polsce Anna Paluch, pełniąca obowiązki sekretarza szkoły.

Polacy o przyszłości Andrzeja Dudy. Sondaż daje do myślenia

Pytania o przyszłość padają zarówno wobec byłej pierwszej damy, ale także byłego prezydenta. Andrzej Duda w pożegnalnym orędziu zapewnił, że „nie żegna się”. – Pozostaję w służbie, choć w innej roli. Będę nadal aktywny – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – zawsze zabiegając o sprawy Rzeczypospolitej – zapowiedział.

Kilka miesięcy przed końcem drugiej kadencji Andrzeja Dudy w sondażu, który na zlecenie „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, jak widzą jego przyszłość. Co ciekawe, aż 39,7 proc. badanych nie miało zdania w sprawie.

19,7 proc. respondentów uważało, że prezydent powinien skupić się na działalności akademickiej/eksperckiej, 13,4 proc. respondentów sądziło, że powinien stanąć na czele Prawa i Sprawiedliwości, 12 proc. wskazało, że powinien ubiegać się o stanowisko w międzynarodowej organizacji, a 6,6 proc. było przekonanych, że na polskiej scenie politycznej jest przestrzeń dla nowej partii, którą założyłby Andrzej Duda. 8,7 proc. badanych widziało „inną” przyszłość dla byłego już prezydenta.

