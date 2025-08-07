Marta Nawrocka zabrała głos po zaprzysiężeniu męża. Padły ważne słowa

W środę 6 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej oficjalnie stał się następcą Andrzeja Dudy.

Marta Nawrocka zabrała głos po zaprzysiężeniu męża. „Największy zaszczyt”

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia pierwsza dama opublikowała w mediach społecznościowych nowy wpis. „Mój mąż Karol rozpoczął nową drogę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszenie mu i wspieranie go w prezydenckiej służbie będzie dla mnie największym zaszczytem. Niech żyje Polska!” – czytamy na Instagramie.

W drugim poście Marta Nawrocka podziękowała Polakom za wsparcie i obecność podczas uroczystości. „To był piękny dzień. Dziękujemy, że byliście razem z nami!” – napisała żona prezydenta.

Marta Nawrocka skradła show! Tak prezentowała się pierwsza dama

Wczoraj wszystkie oczy były zwrócone na nową parę prezydencką, a szeroko komentowana była m.in. stylizacja, w której Marta Nawrocka pojawiła się na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. – Kolor stylizacji, niebieski, wpisuje się w kanon dyplomatycznych barw, szczególnie wskazanych na tak ważnych uroczystościach. Trochę przypomina mi to strój Melanii Trump podczas pierwszego zaprzysiężenia jej męża – oceniła w rozmowie z „Wprost” Dorota Goldpoint, projektantka współpracująca z Agatą Kornhauser-Dudą.

Jak dodała, nie jest fanką srebrnych butów, którymi Marta Nawrocka uzupełniła swoją stylizację, ale docenia asymetryczną linię żakietu, ostre kanty, wysoko postawiony kołnierz oraz dopracowane detale, w tym ozdobne guziki. – To przykład dyplomatycznej mody w bardzo dobrym wydaniu, budującej wizerunek pierwszej damy jako osoby świadomej swojej roli i siły subtelnej obecności – podkreśliła Dorota Goldpoint.

