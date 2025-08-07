„Wojna o krzesło”? Polacy rozstrzygnęli „spór” Tuska i Nawrockiego. Nowy sondaż

W środę 6 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej oficjalnie stał się następcą Andrzeja Dudy. Chwilę po złożeniu przysięgi Karol Nawrocki wygłosił pierwsze orędzie, w którym zwrócił się z podziękowaniami do wyborców – tych, którzy na niego głosowali, ale także tych, którzy chcieli, aby urząd głowy państwa objęli inni kandydaci.

W wygłoszonym orędziu Karol Nawrocki poruszył wiele tematów dotyczących polityki krajowej, ale także międzynarodowej. — Będę głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej, Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale Polski, która nie jest Unią Europejską, tylko jest Polską i pozostanie Polską — zapewnił.

„Wojna o krzesło”? Polacy wskazali, kto powinien prowadzić politykę zagraniczną

W Konstytucji RP są zapisy, które rozkładają akcenty dotyczące podziału kompetencji sprawowania polityki zagranicznej. W art.146 podano, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną państwa, a w art. 133 można przeczytać, że prezydent reprezentuje kraj w stosunkach międzynarodowych.

W najnowszym sondażu, który dla Onetu przeprowadziła pracownia SW Research, zadano Polakom następujące pytanie: „Kto Pani/Pana zdaniem powinien mieć decydujący wpływ na politykę zagraniczną Polski?”. 45,4 proc. respondentów wskazało na rząd, a konkretnie premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, a 36,6 proc. – prezydenta Karola Nawrockiego. 18 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29-30 lipca 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 805 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

