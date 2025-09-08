Bursztyn w Polsce. To tam są największe złoża

Polska jest jednym ze światowych liderów w zakresie przetwarzania bursztynu i produkcji biżuterii. Z kolei największe złoża tego surowca znajdują się w obwodzie królewieckim nad Morzem Bałtyckim – szacuje się, że to właśnie tam znajduje się 90 proc. światowych zasobów bursztynu.

Największe złoża bursztynu w Polsce. Nie nad Bałtykiem

Bursztyn kojarzony jest z bałtyckimi plażami. Położenie największego w Polsce złoża tego surowca znajduje się jednak w zupełnie innym, zaskakującym miejscu. Jego odkrycie było przypadkowe. Na Lubelszczyźnie poszukiwano gazu łupkowego, ale natrafiono na ogromne złoża bursztynu.

Górka Lubartowska w gminie Niedźwiada to wieś z największym w Polsce złożem bursztynu – jego wielkość szacuje się na 1088 ton.

O bursztynie na Lubelszczyźnie po raz pierwszy usłyszano w latach 30. XX wieku. Trzeba było czekać około 80 lat, aby natrafiono na większe złoża tego surowca. Bursztyn z tego rejonu powstał w czasach, kiedy na tym terenie rozciągało się płytkie morze – w eocenie, około 45 milionów lat temu.

Bursztyn to kopalna żywica drzew iglastych. Rośliny wydzielały ją, następnie spływała ona do morza, gdzie w procesie polimeryzacji zmieniała się w bursztyn. Żywica zmieniała swoje cechy fizykochemiczne, w tym twardość czy temperaturę topnienia.

Eksploatacja lubelskich złóż. Pierwszą koncesję wydano siedem lat temu

Lubelskie złoża znajdują się na głębokości około 15-20 metrów. Pierwszą koncesję na wydobycie wydano w 2018 roku, a w 2022 rozpoczęto pozyskiwanie tego surowca. Państwowy Instytut Geologiczny w 2020 roku oszacował polskie złoża bursztynu na 3 581 ton, z czego znaczna część jest na terenie Lubelszczyzny. Eksperci szacują, że na całym świecie zasoby bursztynu mogą wynosić 100 tys. ton, z czego w Polsce 22 tys. ton. Są to dane szacunkowe i niepotwierdzone.

