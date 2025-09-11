Na Marsie istniało „życie”? Naukowcy podzielili się efektem fascynującej analizy

Na początku 2021 roku łazik Perseverance wylądował na Marsie – w rejonie krateru Jezero. Już po kilku miesiącach pobrał pierwsze próbki skał i materii organicznej.

Naukowcy wciąż poddają je analizom – niedawno wykryli wśród nich minerały, które nie powstają same z siebie, lecz przy aktywności mikroorganizmów. Jednym słowem – w procesie ich powstawania uczestniczy życie (dosłownie i w przenośni).

To pierwsza taka sytuacja. Badacze dokonali przełomu?

Próbki, które pobrał łazik podczas misji NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – program Mars 2020 – to fragmenty skały z formacji Bright Angel. W jednej z nich, nazwanej Sapphire Canyon, wykryto wiwianit (fosforan żelaza) i greigit (siarczek żelaza).

Według obecnej wiedzy naukowej powstać mogą one wyłącznie poprzez reakcje chemiczne, które zachodzą dzięki obecności materii organicznej (przy aktywności mikroorganizmów). Swoje wyjątkowe odkrycie eksperci opisali szczegółowo na łamach czasopisma „Nature”. Autorzy artykułu przypominają, że dzięki żywym organizmom biologicznym, które żywią się materią, powstają m.in. minerały (produkty uboczne przemiany materii).

I chociaż badania te są ekscytujące, to jednak naukowcy (ze znaną w swoim środowisku powściągliwością) sugerują powstrzymanie się od głoszenia śmiałych tez o „życiu na Marsie”. Współautor pracy – profesor Joel Hurowitz (Uniwersytet Stony Brook w Nowym Jorku) – zaznacza, że na obecnym etapie jednak „nie można wykluczyć”, iż „podobne minerały mogły powstać na drodze czysto chemicznych reakcji”, a więc „bez udziału życia”.

Czy na Marsie kiedykolwiek istniało biologiczne życie? Naukowcy zbliżają się do odpowiedzi

Jak wiadomo, w kraterze Jezero znajdować mogło się jezioro – zbiornik trzy i pół miliarda lat temu był prawdopodobnie połączony z siecią okolicznych rzek, które dostarczały doń wodę. Czy to oznacza istnienie życia na 4. od Słońca planecie? Istnieje na to wciąż zbyt mało dowodów.

