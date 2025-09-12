Byki stratowały mężczyznę w Wielkopolsce. Nie udało się go uratować

W czwartek po godzinie 14 w leżących 55 km od Poznania Bojanicach doszło do tragicznej śmierci. Na terenie jednego z gospodarstw byki stratowały 60-letniego mężczyznę. Mimo szybkiej reakcji służb i podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rannego nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Wielkopolska. Byki stratowały 60-latka

Do pomocy w tym przypadku wysłano nie tylko pogotowie. Na miejscu stawiły się też jednostki straży pożarnej z Karniszewa, Zdziechowy oraz Kłecka. Zjawili się też policjanci pod nadzorem prokuratora, by dokładnie wyjaśnić okoliczności tragicznej śmierci mężczyzny. O sprawie napisał „Głos Wielkopolski”.

Jak podkreślały lokalne media, to nie jedyny taki przypadek w tym regionie w ostatnim czasie. We wtorek 9 września w Kozłowie, około 80 kilometrów od Poznania, krowa ciężko raniła 65-letnią kobietę. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował przytomną ranną do szpitala w Gnieźnie.

Oba zdarzenia zwróciły uwagę na konieczność zachowania ostrożności przy pracy z dużymi zwierzętami oraz ogólnie w gospodarstwie rolnym. Praca przy hodowli bydła niesie ze sobą spore ryzyko. Jak pokazują ostatnie przypadki, chwila nieuwagi może kosztować zdrowie, a nawet życie.

