Tej nocy pośpisz godzinę dłużej. Zapisz, kiedy musisz przestawić zegarek

Po raz pierwszy zmiana czasu pojawiła się podczas I wojny światowej. Na masową skalę w 1916 roku wdrożyły ją Niemcy i Austro-Węgry. Powód był prosty — chodziło o oszczędność energii. Przesunięcie zegarków pozwalało na znaczne obniżenie zużycia paliw kopalnianych.

W Polsce po raz pierwszy zmianę czasu zastosowano w okresie międzywojennym, z czego po kilku latach zrezygnowano. Na stałe wprowadzono ją dopiero w 1977 roku. Tutaj także jako główną motywację wskazywano walkę z kryzysem energetycznym.

Już niedługo przestawimy zegarki. To może być jeden z ostatnich razy

Teraz jednak korzyści energetyczne związane ze zmianą czasu są minimalne. Niemieckie badania wskazują, że oszczędności na oświetleniu w gospodarstwach domowych wynoszą zaledwie 0,8 proc. Jeszcze niższy wynik dają czeskie badania, które biorą pod uwagę zużycie energii w całej gospodarce — 0,34 proc.

Znacznie większą uwagę zwraca się teraz za to na negatywny wpływ zmiany czasu na człowieka. Wśród jego skutków związanych z zaburzeniem rytmu dobowego wymienia się m.in. wzrost poziomu stresu, zwiększone ryzyko zawałów serca czy udarów, a także obniżenie produktywności i problemy ze zdrowiem psychicznym.

Tej jesieni nadal przestawiamy zegarki. Projekt zmian czeka od lat

Nie dziwi więc fakt, że zniesieniem zmiany czasu zainteresowała się Unia Europejska. Przeprowadzone przez nią w 2018 roku konsultacje, w których udział wzięło 4,6 mln obywateli, wykazały, że aż 84 proc. badanych popiera usunięcie tego rozwiązania. W związku z tym jeszcze w tym samym roku przygotowany został projekt dyrektywy, który miał położyć temu kres.

Główny problem przy projekcie stanowiło to, który czas należy uznać za obowiązujący. Zostawienie w tej kwestii wolnej ręki krajom członkowskim mogłoby wszak doprowadzić do znacznych utrudnień dla turystyki czy transportu. Pracę nad nim przerwano ze względu na inne, nieczerpiące zwłoki zdarzenia — m.in. Brexit, pandemię i wojnę w Ukrainie.

Najwcześniej Unia Europejska powróci do tematu zniesienia czasu w 2026 roku. Oznacza to, że ostatnie przestawienie zegarków nastąpi nie wcześniej niż w 2027 roku. W 2025 roku przypadnie ono w nocy z 25 na 26 października, kiedy to zyskamy dodatkową godzinę snu.

