Weź dwie skarpety. Naukowcy opisali prosty sposób na szybsze zasypianie

Największe instytucje ochrony zdrowia na świecie zalecają, by sen przeciętnej osoby trwał od siedmiu do dziewięciu godzin. Istnieją osoby z mutacjami genetycznymi, które umożliwiają im krótszy wypoczynek – tylko cztery do pięciu godzin na dobę. To wystarczaj, by ich organizmy w pełni zregenerowały się, a mózgi przetworzyły w tym czasie wszelkie informacje.

Jak wynika z raportu UCE RESEARCH i serwisu epsycholodzy.pl, którego wyniki opublikowane zostały wiosną tego roku, problemy ze snem w Polsce zgłasza nawet 41,4 procent osób dorosłych. Portal Medonet pisze, ze bezsenność to problem, z którym boryka się nawet 16% światowej populacji (to oznacza ok. 1,3 miliarda ludzi). Bezsenność definiowana jest tutaj jako m.in. trudność w zasypianiu, przedwczesne wybudzanie się, a także problem z utrzymaniem ciągłości nocnego odpoczynku (który jest wielokrotnie przerywany).

Istnieją jednak łatwe sposoby, które mogą być pomocne. Nie będą skuteczne w każdym przypadku, ale warto je wypróbować, bo nic nas nie kosztują, a mogą przynieść ulgę w cierpieniu.

To może ułatwić zasypianie. Naukowcy z Wielkiej Brytanii ujawniają łatwy sposób

W jednym z eksperymentów postanowiono sprawdzić, czy ogrzanie palców u stóp jest pomocne w zasypianiu. Wiele osób preferuje spanie w skarpetkach, bo intuicyjnie zauważyły, że dzięki temu czują się w łóżku bardziej komfortowo, a nawet bezpieczniej.

W badaniu testowano jednak nie tylko bieliznę, ale też ciepłą kąpiel, która może skutecznie podnieść temperaturę w rejonie dolnych kończyn.

Efekt? Czas zasypiania uległ skróceniu. Aspekt ten badany był na przestrzeni dwóch dekad kilkukrotnie – w jednych badaniach długa kąpiel w temperaturze 40-42 stopni Celsjusza – na godzinę przed nocnym odpoczynkiem – skróciła czas zasypiania o 10-20 minut. Włożenie skarpet pomagało natomiast znaleźć się w objęciach Morfeusza szybciej o 7,5 min.

