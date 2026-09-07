Bogucki odwiedził Hołownię z tajemniczym pakunkiem. „Dobra okazja”

Zbigniew Bogucki pojawił się w poniedziałek 7 września w gabinecie wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. W ręku miał tajemniczy pakunek. – Wchodził pan z pakunkiem, teraz wychodzi pan bez pakunku. To była wizyta urodzinowa czy w jakim charakterze? – zapytała dziennikarka TVN24 szefa Kancelarii Prezydenta.

Co Bogucki przyniósł Hołowni? „Skromny podarunek”

Współpracownik Karola Nawrockiego nie ukrywał, że chodziło o urodziny byłego szefa Polski 2050. Wicemarszałek Sejmu 3 września skończył 50 lat. – Okrągły jubileusz pana marszałka, 50 lat. Myślę, że to dobra okazja, żeby życzyć wszystkiego dobrego – wyjaśnił Zbigniew Bogucki.

Reporterka dopytywała, czy spotkanie w Sejmie rzeczywiście sprowadzało się tylko i wyłącznie do urodzinowej kawy. Polityk odparł, że „kawa nie wchodziła w grę”. – W ogóle nie piję kawy, ja tylko wodę piłem. Rozmawialiśmy o, że tak powiem, takich rzeczach osobistych. Złożyłem życzenia, porozmawialiśmy – wyliczał.

Bogucki spotkał się z Hołownią. Zdradził, o czym rozmawiali

W dalszej części rozmowy dziennikarka próbowała się dowiedzieć od szefa Kancelarii Prezydenta, czy z Szymonem Hołownią poruszali temat zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego albo afery Zondacrypto.

– To nie jest decyzja pana marszałka czy moja, tylko to jest kwestia pana prezydenta, przed którym składa się ślubowanie. Pomijając to, że zgodnie z konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a nie prezydent – odpowiedział Zbigniew Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta wrócił również do kwestii samej wizyty. Jak tłumaczył, do spotkania nie doszło wcześniej, ponieważ jego kalendarz i terminarz Szymona Hołowni się rozmijały. – Pani mnie widziała, że szedłem po prostu z takim skromnym podarunkiem na te 50. urodziny – dodał.

Reporterka TVN24 zapytała także, czy tak częste spotkania przy okazji prywatnych okazji świadczą o dobrych relacjach szefa KPRP i byłego marszałka Sejmu. - Staram się być życzliwym. Myślę, że tej życzliwości nam generalnie brakuje – odpowiedział nieco wymijająco Zbigniew Bogucki.

Polityk podkreślił przy tym, że utrzymuje kontakty także z innymi wicemarszałkami Sejmu. Wymienił Krzysztofa Bosaka z Konfederacji oraz Dorotę Niedzielę z Koalicji Obywatelskiej.

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