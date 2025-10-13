Dodatkowy dzień wolny w listopadzie. Kto ma do niego prawo?

O tym, że pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny termin odpoczynku za święto, które przypada w sobotę, stanowi art. 130 §2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Oznacza to, że za sobotnie święto każdy zatrudniony na etacie powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny. Termin jego udzielenia zależy od długości okresu rozliczeniowego.

W firmach, gdzie stosowany jest miesięczny system, wolne powinno zostać wyznaczone w listopadzie. Pracodawcy, którzy rozliczają czas pracy kwartalnie, mają większą swobodę — mogą wskazać dzień wolny nawet w październiku, np. w piątek 31 października. Takie rozwiązanie pozwala wydłużyć sobie świąteczny weekend.

Urzędy administracji publicznej odbiorą wolne 10 listopada, tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości. Oznacza to cztery dni wolne z rzędu – od 8 do 11 listopada. W sektorze prywatnym część firm może pójść tym samym śladem, łącząc wolne z listopadowym świętem.

Wyznaczenie dnia wolnego jest obowiązkiem. Pracodawcom grozi kara

Przepisy przewidują sankcje dla pracodawców, którzy nie wyznaczą dnia wolnego. Brak takiej decyzji to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone grzywną od 1 000 do 30 000 zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy.

Dodatkowy dzień wolny dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje on osób wykonujących zlecenia lub prowadzących działalność gospodarczą.

Co istotne, przywilej ten nie przysługuje też tym, którzy w soboty pracują – w takim wypadku 1 listopada będzie dla nich zwykłym dniem wolnym. Nie otrzymają dodatkowego dnia również osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim w dniu święta.

1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, pozostaje dniem ustawowo wolnym od pracy. Sklepy będą tego dnia zamknięte, wyjątek stanowią stacje paliw, apteki, kwiaciarnie oraz sklepy prowadzone przez właściciela. Dla wielu Polaków tegoroczny układ kalendarza oznacza więc nie tylko czas zadumy, ale i wydłużony jesienny weekend.

