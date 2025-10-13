Rosyjskie ogórki w Polsce. Opłacalne pomimo ceł

Rolnicy uprawiający ogórki w 2025 roku mieli powody do narzekania.

Drogie ogórki. Import z Hiszpanii i Finlandii

Ich uprawy ucierpiały z powodu wiosennych przymrozków, gradobicia oraz suchego i krótkiego lata. Negatywnie wpłynęło to na ceny ogórka – ich cena w sezonie przekraczała 10 zł / kg. Niektóre odmiany, jak np. śremska (idealna do konserwowania i kwaszenia) były droższe – od 12 do 14 zł.

Wraz z nadejściem jesieni Polacy w sklepach kupować będą ogórki szklarniowe lub importowane. Do kupienia najczęściej są ogórki hiszpańskie (ok. 4,5 zł / kg) oraz trochę droższe fińskie (ok. 5,5 zł / kg). Odmiany spod osłon nabyć można za 8 zł za kilogram.

Rosyjskie ogórki na polskim rynku. 50 proc. cło nie powstrzymało importu

„Fakt” przekazał, że w Polsce pojawiły się również ogórki rosyjskie. Warzywa z Rosji były dostępne w Polsce od lat. Od lipca 2025 roku obowiązują jednak cła w wysokości 50 proc. na warzywa i owoce z Białorusi i Rosji. W założeniu miały one sprawić, że nie będzie się opłacało importować ich do Unii Europejskiej. Słabsze niż oczekiwane zbiory ogórka w Polsce, nadejście jesieni oraz import droższych ogórków z Hiszpanii i innych kierunków sprawiły jednak, że rosyjskie stały się konkurencyjne.

– Kilka dni temu u widziałem u nas ogórki z Rosji – powiedział dla „Faktu” Maciej Kmera (Rynek Hurtowy w Broniszach).

– Mimo ceł nadal się opłaca je przywozić. Dlaczego? Bo są tanie w zakupie, a mają wysoką jakość. Niestety. Holendrzy nauczyli ich uprawiać, a Polacy zbudowali Rosjanom przed laty szklarnie – dodał ekspert.

Dwa lata temu do Polski wjechało około 8 tys. ton ogórków z Rosji. W kolejnym, 2024 roku było to już 11 tys. Wartość eksportu oszacowano na około 9 i 12 mln euro.

