Oszustwo „na wdowca z Kambodży”. Straciła życiowe oszczędności

Na początku lipca kobieta poznała przez internet mężczyznę podającego się za wdowca – Polaka mieszkającego w Kambodży, który miał pracować jako kierownik nadzoru w kopalni węgla. W trakcie korespondencji oszust opowiedział dramatyczną historię – rzekomo w kopalni doszło do eksplozji, a jego firma musiała pilnie ewakuować się z kraju. Twierdził, że potrzebuje środków finansowych, by jak najszybciej wrócić do Polski, zapewniając, że po przyjeździe natychmiast odda pożyczone pieniądze.

Manipulacja i kolejne przelewy

Już po 10 dniach znajomości kobieta wykonała pierwszy przelew. W kolejnych tygodniach mężczyzna wysyłał coraz to nowe prośby o pomoc finansową — m.in. na dokumenty podróżne, opłaty kurierskie i inne rzekome formalności. Przesyłał zdjęcia „biletów lotniczych” i dokumentów, kontaktował się z różnych numerów telefonów i adresów mailowych, by wzbudzić jej zaufanie i uśpić czujność.

Gdy zabrakło jej własnych środków, 51-latka zaciągnęła kredyt w banku. Łącznie przekazała oszustowi blisko 173 000 zł.

Prowadzi postępowanie

4 października kobieta zgłosiła sprawę w Komisariacie Policji VII w Krakowie. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze przypominają, że oszuści coraz częściej wykorzystują emocje, samotność i zaufanie swoich ofiar. Nawiązując relacje online, stopniowo budują więź, a następnie manipulują rozmówcą, aby wyłudzić pieniądze.

Pamiętaj:

– Nie przekazuj swoich danych osobowych, adresowych, numerów kont bankowych ani pieniędzy osobom poznanym w internecie;

– Jeśli historia znajomości zaczyna opierać się na prośbach finansowych — zachowaj czujność, skonsultuj się z rodziną lub policją;

Komenda Miejska Policji w Krakowie apeluje o rozwagę i zgłaszanie każdej podejrzanej sytuacji.

Czytaj też:

Łowcy Cieni znowu w akcji. Kolejny sukcesCzytaj też:

Burza w sieci po informacji o potrójnym morderstwie. Policja ujawnia prawdę