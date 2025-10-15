Wstrząsający finał grzybobrania. 46-latek nie żyje

W niedzielę (12 października), na terenie Zielonej Góry, doszło do tragedii. Podczas pobytu w lesie, w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się strzelnica, grzybiarz szukał dorodnych okazów, jednak w trakcie relaksującego zajęcia został nagle napadnięty i pogryziony przez psy. O sprawie informował na początku tego tygodnia portal News Lubuski.

Ranny 46-latek z trudem wybrał na smartfonie ogólnopolski numer alarmowy 112 i połączył się z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Przekazał, w jakiej lokalizacji się znajduje, dzięki czemu na miejsce dotarła karetka pogotowia, a także policyjny patrol. Mężczyzna został wkrótce przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Tam lekarze rozpoczęli walkę o jego życie.

W rozmowie ze stacją TVN24 rzeczniczka prasowa placówki medycznej – Sylwia Malcher-Nowak – przekazała nowe informacje dotyczące 46-latka. Są niestety tragiczne. Przedstawicielka szpitala przekazała, że mężczyzna „trafił w bardzo poważnym”, a może nawet „krytycznym stanie” pod opiekę personelu. – Mimo wysiłków całego zespołu, niestety, nie udało się go uratować – przyznała.

Lubelszczyzna. Tragiczna śmierć grzybiarza w Zielonej Górze. Operowano go 8 godzin

Podczas pobytu w szpitalu 46-latka poddano kilku operacjom – najdłuższa z nich trwała bagatela osiem godzin.

Polska Agencja Prasowa ustaliła, że czworonogi, które pogryzły grzybiarza, zostały schwytane. Znajdują się pod obserwacją. Opiekunem zwierząt jest właściciel strzelnicy, w okolicy której 46-latek szukał okazów. Wszelkie okoliczności sprawy – m.in. jak doszło do ataku – będą dopiero ustalane przez służby.

Podinspektor Małgorzata Stanisławska – rzeczniczka Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze – w rozmowie z TVN24 podała, że w sprawie toczy się śledztwo. Istnieje podejrzenie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze odmówiła na razie komentarza ws.

