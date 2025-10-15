Makabryczne odkrycie policji. Wszczęto „intensywne poszukiwania” 25-latka

Informację o przerażającym odkryciu podał Polsat News. Policja otrzymała zgłoszenie w środę (15 października) nad ranem – z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

– Wstępne oględziny ciał ujawniły obrażenia ofiar wskazujące na udział osób trzecich – przekazała stacji nadkomisarz Justyna Basiaga, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Z ustaleń wynika, że zwłoki należą do 52-letniej kobiety, a także do dwóch mężczyzn – 45- i 66 latka.

Wstrząsające znalezisko w Barcicach Górnych. W budynku odkryto ciała 3 osób. Policja poszukuje młodego mężczyzny

PN podaje, że w domu mieszkała jeszcze jedna osoba – 25-latek. Młody mężczyzna nie znajdował się w budynku, gdy zawitały tam służby. Policja chce teraz ustalić jego aktualne miejsce pobytu. „Trwają intensywne poszukiwania [25-latka – red.], do których skierowano duże siły policyjne. Równolegle na miejscu czynności wykonuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Dokładne okoliczności tego zdarzenia są ustalanie” – podaje na Facebooku zespół prasowy.

Polsat News ustalił, że w trakcie akcji mundurowi korzystają m.in. z psów tropiących. Biorą w niej udział nie tylko funkcjonariusze z Nowego Sącza, ale także z Krakowa.

Małopolska. Policja ujawniła zwłoki. To członkowie jednej rodziny?

Rozgłośnia RMF FM podaje nieoficjalnie, że osoby, które mieszkały w budynku, gdzie dokonano makabrycznego odkrycia, były ze sobą spokrewnione. Nadkom. Basiaga nie potwierdziła jednak tych informacji w rozmowie ze stacją PN – policja nie podaje mediom ws. żadnych szczegółów na ten moment.

