Zaskakujący wpis Donalda Tuska. „Mam wnuczkę”

W krótkim materiale wideo wystąpiła mała dziewczynka, poczęta dzięki rządowemu programowi in vitro (metodzie leczenia niepłodności).

„Mam kolejną wnuczkę!” – ogłosił z dumą premier.

Donald Tusk otrzymał wzruszające nagranie. Dziecko przyszło na świat dzięki metodzie in vitro

Na nagraniu widzimy mamę i dziecko. Rodzina postanowiła zaprosić do siebie premiera Tuska, by osobiście poznał dziewczynkę. „Dziękuję Donaldowi, dziadzio Donald przyjedzie?” – mówi kobieta, która trzyma na rękach Oleńkę, poczętą dzięki metodzie in vitro.

Szef rządu przyznał, że właśnie „dla takich chwil warto żyć”. – Warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola i takich skarbów, takich maleństw, przyszło na świat ponad sześć tysięcy od czasu jak wprowadziliśmy program in vitro. Bardzo dziękuję za zaproszenie, oczywiście przyjadę. Będę w piątek [17 października – red.] – zapowiedział.

Ministerstwo zdrowia uruchomiło bezpłatny program w połowie ubiegłego roku. Za darmo skorzystać mogły z niego pary dotknięte niepłodnością. „Chodzi o to, aby wszyscy, którzy chcą mieć dzieci, mogli być rodzicami – bez względu na stan zdrowia” – podkreślał resort w komunikacie prasowym z czerwca 2024 r.

Na niepłodność w Polsce cierpi nawet 1,5 miliona par

MZ informowało, powołując się na dane Światowej Organizacji Zdrowia, że „problem stałej lub okresowej niepłodności dotyka około 60– 80 mln par na świecie”. „W krajach wysoko rozwiniętych niepłodność dotyczy 10–16 procent par w wieku rozrodczym. W Polsce z niepłodnością mierzy się od jednego do półtora miliona par” – wskazywał resort, który kieruje obecnie Jolanta Sobierańska-Grenda.

Program skierowany jest do par, u których „stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona – w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu”, a także tych, które „mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur”.

twitterCzytaj też:

Immunitet posła Mejzy. Policja podała nowe informacjeCzytaj też:

Zaskakujący powrót. Poseł Gomoła znowu w Polsce 2050