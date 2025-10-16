Immunitet posła Mejzy. Policja podała nowe informacje

Jak informowała rozgłośnia RMF FM, były wiceminister sportu i turystyki został w poniedziałek (13 października) zatrzymany przez policję na S3 – na odcinku ekspresówki, który biegnie w pobliżu Polkowic (Dolny Śląsk).

Na liczniku miał mieć około 200 kilometrów na godzinę. Tymczasem po drodze tej można jechać maksymalnie 120 km/h. Radio ustaliło, że Mejza nie przyjął mandatu, który opiewał na kwotę dwóch i pół tysiąca złotych (oprócz tego na konto posła powędrowałyby punkty karne – konkretnie 15). W rozmowie z policją parlamentarzysta zasłonił się immunitetem poselskim i wkrótce ruszył w dalszą drogę. Polityk przeprosił później w mediach społecznościowych za swoje zachowanie i wytłumaczył, że nie zgodził się na wystawienie mandatu, bo „spieszył się na lotnisko, a czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno spóźniłby się na samolot”.

Zapowiedział też, że „jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluje mandat od razu, a jeśli nie, to natychmiast zrzeknie się immunitetu i poniesie pełną odpowiedzialność”.

Rajd Łukasza Mejzy. Policja wykonała ruch w kierunku ukarania posła PiS

Jak dowiedział się Polsat News, w czwartek (16 października) policja przesłała do KGP odpowiednie papiery – do Komendy Głównej Policji wpłynął wiosek o uchylenie mu immunitetu. – Trwa analiza dokumentacji. Policjanci sprawdzają, czy jest ona pełna. Jeśli tak, to za pośrednictwem prokuratury wniosek trafi do marszałka Sejmu – tłumaczyła w rozmowie z Polsatem News członkini zespołu prasowego KGP, Lucyna Rekowska.

Wcześniej ws. immunitetu Mejzy, komentarza mediom udzielał marszałek Sejmu. – Jeżeli rzeczywiście policja udokumentowała przekroczenie prędkości, tak znaczne i stanowiące w oczywisty sposób zagrożenie dla zdrowia i życia innych obywateli, to należy ponieść konsekwencje – oceniał Szymon Hołownia.

