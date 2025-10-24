Tak psy wpływają na nasze zdrowie. Naukowcy wyliczają

Dzień Kundelka obchodzimy 25 października. Jest to symboliczna data, która zbiega się z obchodzonym w Polsce Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt. Święto to jest stosunkowo młode.

Dzień Kundelka w Polsce

Zrodziło się z potrzeby zwrócenia uwagi na psy nierasowe, często niedoceniane w porównaniu do psów rasowych. Inicjatorką pomysłu była Małgorzata Niedźwiedź, założycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Kundelka.

Niezależnie od rasy, każdy pies zasługuje na miłość. Dzień Kundelka to nie tylko święto psów, które kochamy – to również przypomnienie, że wiele zwierzaków wciąż potrzebują naszej pomocy.

Autorzy globalnego badania „The State of Pet Homelessness Project” wyliczyli, że nawet jedno na trzy zwierzęta domowe na świecie nie ma swojego domu.

W Polsce znajduje się ok. 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów – to 8 proc. wszystkich zwierząt domowych w naszym kraju. W schroniskach przebywa blisko 92,5 tys. psów, które czekają na swoich opiekunów.

Dlaczego warto mieć kundelka?

Badania naukowców z Instytutu Nauki o Zwierzętach Waltham wykazały, że psy bez względu na rasę pozytywnie wpływają na zdrowie swoich opiekunów – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Codzienne spacery poprawiają kondycję, samopoczucie i obniżają ciśnienie.

Co więcej, kontakt ze zwierzęciem wspiera także zdrowie psychiczne: redukuje lęk, poprawia nastrój, pomaga w walce z samotnością, zwiększa wydzielanie oksytocyny, nazywanej hormonem szczęścia, a jednocześnie obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu.

Spędzanie czasu z psem – nawet kilka minut dziennie – pozwala się zrelaksować, zwolnić i poczuć wdzięczność. Dla tych, którzy postanowią otworzyć swoje serca i adoptować psa, korzyści będą ogromne.

Dzień Kundelka. Jak świętować?

25 października jest tak wyjątkowym dniem dla wszystkich psów wielorasowych, powinniśmy go należycie uczcić. Dzień Kundelka to chwila, by zatrzymać się i zrobić coś dobrego dla zwierząt.

Bezsprzecznie największy wpływ będzie miała przemyślana i odpowiedzialna adopcja psa ze schroniska – dając mu dom, zmieniamy jego los i zyskujemy przyjaciela na lata.

Warto także wesprzeć lokalne schroniska, przekazując niezbędne do funkcjonowania rzeczy jak np. karmę, koce, smycze lub datki, które pomogą w codziennej opiece nad zwierzętami.

Jeśli mamy wątpliwości co może być przydatne w schronisku to najlepiej skontaktować się z jego pracownikami, którzy wyjaśnią co jest im najbardziej potrzebne.

Schroniska chętnie korzystają też z pomocy wolontariuszy – wyjście na spacer z psem, poświęcenie mu czasu i uwagi, których tak bardzo potrzebuje, to doskonały prezent nie tylko w Dniu Kundelka, ale każdego dnia.

A jeśli jesteśmy już właścicielami kundelków, możemy w dniu ich święta podarować jeszcze więcej miłości – zabrać na dłuższy spacer, pobawić się z nim lub po prostu spędzić razem spokojne chwile.

