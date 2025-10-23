Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Nieuważnych czekają kary

Rząd pracuje nad stworzeniem Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który będzie funkcjonował jako scentralizowana baza danych. W praktyce można ją określić jako „zwierzęcy PESEL”. Za jego administrację odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

System ma objąć obowiązkową rejestrację psy i koty urodzone po wdrożeniu rejestru, zwierzęta przekazywane nowym opiekunom lub trafiające do schronisk. Zwierzęta, które mają już stały dom, rejestrowane będą dobrowolnie. Koszty ponosić będą właściciele, a oznakowanie powinno nastąpić najpóźniej podczas pierwszego obowiązkowego szczepienia lub przed ukończeniem 12. miesiąca życia w przypadku kotów. Co ważne, uchylanie się od obowiązku będzie grozić karą grzywny.

Właściciele psów i kotów powinni zapamiętać nazwę „KROPiK”. To ich będzie czekać niedługo

Rejestr będzie gromadził dane zwierzęcia, takie jak rasa, umaszczenie i data urodzenia, oraz dane właściciela – imię, nazwisko, adres, telefon i numer PESEL. Dostęp do informacji będzie bezpłatny, lecz ograniczony do podmiotów realizujących zadania ustawowe, w tym Policji, straży miejskiej, gmin, sądów, prokuratury i Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto możliwa będzie Integracja z aplikacją mObywatel. Dzięki niej właściciele zwierząt będą mogli wykonać przegląd danych, aktualizację, ustawić przypomnienia o wizytach u weterynarza i obowiązkowych szczepieniach, a także zgłosić zagubienia lub odnalezienia pupila.

Projekt ustawy przewiduje, że weterynarze będą zobowiązani do wpisywania danych zwierząt i właścicieli do rejestru. System ma ułatwić szybki powrót zagubionych zwierząt do domu, a także poprawić skuteczność działań samorządów i służb w walce z bezdomnością.

Choć KROPiK ma wejść w życie w 2025 roku, prace legislacyjne jeszcze trwają. Projekt nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu, a start systemu będzie uzależniony od wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych. Do czasu uruchomienia rejestru gminy nadal muszą stosować dotychczasowe narzędzia ochrony zwierząt.

