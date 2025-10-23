Sprawdzili, czy psy będą mówić ludzkim głosem. Naukowcy już wiedzą

Czy pewnego dnia psy będą potrafiły przemówić ludzkim głosem? Naukowcy z Węgier postanowili to sprawdzić. Zespół kierowany przez etologa Tamása Faragó z Eötvös Loránd University przez dziesięć miesięcy analizował badania dotyczące komunikacji zwierząt, by odpowiedzieć na pytanie, czy mowa psów byłaby w ogóle możliwa – i czy byłoby to moralnie dopuszczalne.

Jak wyjaśnia Faragó, pomysł dojrzewał w nim od dawna, a prace ruszyły w październiku ubiegłego roku. – Finalna wersja była gotowa w lipcu, więc można powiedzieć, że zajęło nam to około dziesięciu miesięcy – powiedział w rozmowie z „Newsweekiem”.

Badacze z laboratorium BARKS Lab doszli do wniosku, że choć ludzie od dawna marzą o mówiących psach, taka wizja pozostanie w sferze fantazji. Naukowcy ostrzegają, że ewentualna próba nauczenia zwierząt ludzkiego języka miałaby poważne skutki. – Szczerze mówiąc, nie chcemy tworzyć mówiących psów. To miałoby ogromne konsekwencje etyczne – podkreślił Faragó.

To dlatego psy nie powinny mówić. Kierunek jest inny

Naukowiec posłużył się przykładem testów medycznych. Gdyby pies mógł mówić i opisywać skutki uboczne leków, zwiększyłoby to ryzyko jego wykorzystywania w eksperymentach. – To nie byłby dobry kierunek – ostrzegł. Jego zdaniem, mówienie przez psy stawiałoby też pytania o ich status prawny. – Czy byłoby w porządku posiadać takiego psa? – dodał.

Zespół Faragó uważa, że zamiast próbować uczłowieczać zwierzęta, nauka powinna skupić się na zrozumieniu, jak psy komunikują emocje poprzez dźwięki. – Nie chcemy stworzyć tłumacza psów, bo to niemożliwe. Psy nie mają języka takiego jak my – powiedział badacz.

Aktualnie laboratorium pracuje nad mapowaniem „repertuaru wokalnego” psów, by pomóc właścicielom lepiej interpretować zachowanie pupili. Naukowcy zachęcają opiekunów do współpracy. – Jeśli właściciele mają nagrania ciekawych, nietypowych dźwięków, prosimy o ich przesyłanie. Interesują nas wokalizacje z „dzikiego” życia – mówi Faragó.

