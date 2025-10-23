Sprawdzili, czy psy będą mówić ludzkim głosem. Naukowcy już wiedzą
Udostępnijdodaj Skomentuj

Sprawdzili, czy psy będą mówić ludzkim głosem. Naukowcy już wiedzą

Dodano: 
Pies/zdj. poglądowe
Pies/zdj. poglądowe Źródło: Shutterstock
Naukowcy z Węgier przez dziesięć miesięcy badali, czy psy będą mogły kiedyś mówić ludzkim głosem. Wynik wydaje się dość oczywisty, ale kierunek dalszych badań już nie.

Czy pewnego dnia psy będą potrafiły przemówić ludzkim głosem? Naukowcy z Węgier postanowili to sprawdzić. Zespół kierowany przez etologa Tamása Faragó z Eötvös Loránd University przez dziesięć miesięcy analizował badania dotyczące komunikacji zwierząt, by odpowiedzieć na pytanie, czy mowa psów byłaby w ogóle możliwa – i czy byłoby to moralnie dopuszczalne.

Jak wyjaśnia Faragó, pomysł dojrzewał w nim od dawna, a prace ruszyły w październiku ubiegłego roku. – Finalna wersja była gotowa w lipcu, więc można powiedzieć, że zajęło nam to około dziesięciu miesięcy – powiedział w rozmowie z „Newsweekiem”.

Badacze z laboratorium BARKS Lab doszli do wniosku, że choć ludzie od dawna marzą o mówiących psach, taka wizja pozostanie w sferze fantazji. Naukowcy ostrzegają, że ewentualna próba nauczenia zwierząt ludzkiego języka miałaby poważne skutki. – Szczerze mówiąc, nie chcemy tworzyć mówiących psów. To miałoby ogromne konsekwencje etyczne – podkreślił Faragó.

To dlatego psy nie powinny mówić. Kierunek jest inny

Naukowiec posłużył się przykładem testów medycznych. Gdyby pies mógł mówić i opisywać skutki uboczne leków, zwiększyłoby to ryzyko jego wykorzystywania w eksperymentach. – To nie byłby dobry kierunek – ostrzegł. Jego zdaniem, mówienie przez psy stawiałoby też pytania o ich status prawny. – Czy byłoby w porządku posiadać takiego psa? – dodał.

Zespół Faragó uważa, że zamiast próbować uczłowieczać zwierzęta, nauka powinna skupić się na zrozumieniu, jak psy komunikują emocje poprzez dźwięki. – Nie chcemy stworzyć tłumacza psów, bo to niemożliwe. Psy nie mają języka takiego jak my – powiedział badacz.

Aktualnie laboratorium pracuje nad mapowaniem „repertuaru wokalnego” psów, by pomóc właścicielom lepiej interpretować zachowanie pupili. Naukowcy zachęcają opiekunów do współpracy. – Jeśli właściciele mają nagrania ciekawych, nietypowych dźwięków, prosimy o ich przesyłanie. Interesują nas wokalizacje z „dzikiego” życia – mówi Faragó.

Czytaj też:
Pies z lisem wpadli do studni. Zwierzęta były zziębnięte i „wtulone w siebie”Czytaj też:
Dlaczego psy liżą ludzi? Powodów jest wiele

Źródło: Newsweek