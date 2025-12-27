Wyszedł kolędować i zaginął. 17-latek może mówić o wielkim szczęściu

W nocy z 24 na 25 grudnia grupa młodych ludzi kolędowała w gminie Strzyżewice. Jeden z kolędników niepostrzeżenie odłączył się od reszty i zauważono to dopiero po dłuższym czasie. Kiedy brat 17-latka wrócił do domu i nie potrafił powiedzieć rodzicom, co stało się z ich drugim dzieckiem, rozpoczęto poszukiwania.

17-latek odłączył się od kolędników. Zgłoszono zaginięcie

Początkowo rodzina zaginionego działała na własną rękę. 17-latek nie miał jednak przy sobie telefonu komórkowego, a warunki pogodowe były wyjątkowo złe. W końcu zawiadomiono służby i do akcji włączyła się policja oraz ochotnicza straż pożarna. Kluczowa okazała się pomoc policyjnego przewodnika, mł. asp. Szymon Rogali z psem tropiącym.

To czworonóg wywęszył zaginionego w miejscowości Osmolice Pierwsze. Nastolatek leżał w przydrożnym rowie i był mocno wyziębiony. Od razu udzielono mu pomocy medycznej. Szczęśliwie nie skończyło się na poważniejszych konsekwencjach. Gdyby spędził na zewnątrz więcej czasu, 17-latek mógł stracić nie tylko zdrowie, ale nawet życie.

