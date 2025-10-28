Na Wszystkich Świętych wybierz mądrze. Ten znicz bije rekordy trwałości

Listopadowe dni, chłód, mgła i zapach parafiny. Już wkrótce Polacy rozjadą się po całym kraju, by uczcić pamięć bliskich zmarłych. Podróżując przez wsie, miasteczka i metropolie będziemy wspominać swoich rodziców, babcie czy dziadków. Tradycyjnie cmentarze rozświetlą się milionami zniczy – co ciekawe, korzenie zwyczaju zapalania światełek na grobach sięgają jeszcze czasów pogan. Słowianie bowiem podczas jesiennych Dziadów, czyli obrzędów ku czci przodków palili ogniska na wzgórzach, aby wskazać drogę duchom, zyskać sobie ich przychylność i ochronę.

Współcześnie mamy do wyboru wiele odpowiedników pogańskiego ogniska, a przed listopadowym świętem w sklepach roi się od wszelakich zniczy. Który wybrać? Parafinowy, olejowy, a może solarny?

Znicze parafinowe. Tania klasyka, ale dość nietrwała

Znicze parafinowe to najbardziej popularny typ cmentarnych światełek. Wykonane z parafiny, łatwo dostępne i niedrogie. Ich płomień jest jasny, ale niestety — w zależności od temperatury i wiatru — potrafi zgasnąć szybciej niż byśmy chcieli. Średni czas palenia takich zniczy wynosi od 12 do 48 godzin.

Przy zakupie warto wybierać znicze z grubym knotem i szerokim daszkiem – będą mniej wrażliwe na podmuchy wiatru.

Znicze olejowe. Gdy liczy się czas

Znicze olejowe to wybór dla tych, którzy chcą, by światło trwało jak najdłużej. Olej roślinny, który jest w nich stosowany pali się zdecydowanie dłużej, niż parafina. Jest zdecydowanie bardziej ekologiczny – podczas spalania nie wydziela szkodliwych substancji (w przeciwieństwie do tańszych odpowiedników). Takie znicze płoną równomiernie, a dzięki stabilnemu płomieniowi potrafią świecić nawet do tygodnia – średni czas palenia wynosi od 60 do 120 godzin. Są jednak droższe od zniczy parafinowych.

Niektóre wersje mają specjalne zabezpieczenia antywiatrowe i metalowe osłony, dzięki czemu znicz nie gaśnie nawet podczas deszczu.

Znicze elektroniczne. Wieczne światło bez ognia

Znicze elektroniczne (na baterie lub solarne) stają się symbolem nowoczesnej pamięci. Nie gasną, nie kopcą, nie wymagają wymiany wkładu, a przy tym są ekologiczne i odporne na deszcz czy mróz. Świecą od kilku miesięcy do… kilku lat – w przypadku zniczy solarnych.

Kupujący mają zwykle do wyboru znicze na baterie (LED, migające światło, efekt „płomienia”) i solarne (ładują się w dzień, świecą nocą – nawet zimą).

To właśnie znicze solarne zdobywają dziś rynek – łączą bowiem tradycję z technologią i praktycznością.

Kolor ma znaczenie. Nie tylko estetyka

Nie wszyscy wiedzą, że kolory zniczy mogą symbolizować różne aspekty duchowe i religijne.

Białe znicze to symbol czystości duszy i spokoju, czerwone oznaczają miłość i ofiarę, zielone są symbolem nadziei i odrodzenia a żółte symbolizują boskość, światło i życie wieczne.

Niezależnie od tego, na jakie znicze się zdecydujemy, nie należy zapominać, że najważniejsza jest pamięć o naszych przodkach – nie tylko od święta.

