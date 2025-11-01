Polacy uwielbiają te znicze, a są ogromnym zagrożeniem. „Wycofać ze sprzedaży”

Ledowe lampki, które w ostatnich latach stały się popularną alternatywą dla tradycyjnych zniczy, po uroczystościach Wszystkich Świętych trafiają masowo do cmentarnych kontenerów. To, zdaniem specjalistów, poważne zagrożenie dla środowiska.

Jak wskazuje Dariusz Dutkiewicz, dyrektor Instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej, coraz więcej zarządców cmentarzy skarży się na rosnące koszty utrzymania nekropolii, z których znaczną część stanowią właśnie opłaty za wywóz odpadów.

– Coraz większym problemem stają się ledowe lampki stawiane na nagrobkach zamiast tradycyjnych zniczy. Gołym okiem widać, że ich popularność rośnie. Po świętach są wrzucane do kontenerów na śmieci zmieszane, choć powinny trafić do utylizacji. Przepisy jednoznacznie to regulują, ale niestety mało kto się do nich stosuje. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie tych produktów ze sprzedaży – powiedział Dutkiewicz.

Ministerstwo ostrzega. E-znicze to elektroodpady

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swoim stanowisku przypomniało, że zużyte znicze elektroniczne – w tym te zasilane energią słoneczną – zaliczają się do elektroodpadów.

„Znicze należy przekazać podmiotowi uprawnionemu do zbierania elektrozłomu – w ramach prowadzonych zbiórek, na przykład do dedykowanych pojemników lub miejsc prowadzonych przez dystrybutorów sprzętu” – poinformował resort.

Znicze LED wyposażone są w baterie lub akumulatory, które zawierają toksyczne związki chemiczne. Nieprawidłowe ich wyrzucanie może doprowadzić do poważnych skażeń środowiska.

Toksyczna pamięć po świętach

Jak przypomina Urząd miasta stołecznego Warszawy, nawet jedna mała bateria guzikowa może zatruć 400 litrów wody lub skazić metr sześcienny gleby.

Mimo że przepisy jasno określają sposób postępowania z elektroodpadami, wiele osób wciąż wrzuca e-znicze do zwykłych pojemników na odpady. Za takie działanie grozi kara do 5 tysięcy złotych.

Eksperci podkreślają, że jeśli trend się utrzyma, nekropolie – zamiast miejsc pamięci – staną się niebezpiecznymi składowiskami elektrośmieci.

Czytaj też:

Na Wszystkich Świętych słońce i wiosenne ciepło. Ale Zaduszki nie będą tak łaskaweCzytaj też:

Papież Franciszek, Strzembosz, Kołaczkowska. Rok 2025 przyniósł lawinę pożegnań