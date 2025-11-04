Rzadki gatunek pająka ponownie odkryty po 40 latach. „Ekscytujące znalezisko”

Aulonia sieciarka, gatunek pająka należący do rodziny pogońcowatych, po raz ostatni odnotowany w Wielkiej Brytanii w 1985 r., został odkryty w rezerwacie przyrody National Trust w Newtown na wyspie Wight, ok. dwa km od dawnej kolonii pająków. W Wielkiej Brytanii żyje ok. 38 gatunków pogońcowatych. Naukowcy mieli tylko cztery godziny na znalezienie pająka w miejscu, gdzie widziano go po raz ostatni, zanim musieli opuścić to miejsce łodzią – podało BBC.

W końcu udało im się dotrzeć do dwóch pająków. – Pierwszego znalazłem na dziewięć minut przed końcem, a drugiego w ostatniej minucie. Widziałem 559 gatunków pająków na Wyspach Brytyjskich i ten był zdecydowanie najbardziej ekscytującym znaleziskiem – skomentował Graeme Lyons. Jego kolega Mark Teller nazwał to jednym ze swoich „niezapomnianych odkryć”.

Przełomowe odkrycie naukowców. „Jedno z najbardziej epickich w tym stuleciu”

Specjalistka ds. ochrony przyrody z brytyjskiego stowarzyszenia arachnologicznego dr Helen Smith oceniła, że „niezwykłe odkrycie tego eleganckiego, małego pająka na wyspie Wight jest jednym z najbardziej epickich odkryć »zaginionych gatunków« Wielkiej Brytanii w tym stuleciu”. Aulonii sieciarki wielokrotnie nie udało się uchwycić w miejscach dawnych siedlisk, więc wydało się coraz bardziej prawdopodobne, że pająk dołączył do listy wymarłych gatunków w tym kraju.

Dorosłe osobniki aulonii sieciarki mają zwykle 3,8 – 4,4 mm długości ciała. Miejsce znalezienia pająków przywrócono do stanu pierwotnego przez owce. Aulonia sieciarka preferuje otwarty, nasłoneczniony teren. Naukowcy chcą teraz ustalić pełną liczebność populacji oraz określić warunki niezbędne do rozszerzenia zasięgu pająka i zapewnienia mu przyszłości. Kierownik ds. terenów wiejskich w National Trust na wyspie Wight Paul Davies wyraził „niezwykłą satysfakcję” z powodu odkrycia.

