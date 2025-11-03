Tajemnicze zaginięcie turysty z Polski. Ślad urwał się na portugalskiej wyspie

Zagraniczne media, w tym timesofmadeira.com, zwróciły się do internautów o pomoc w odnalezieniu 31-letniego Igora Holewińskiego. „Turysta zaginął podczas wędrówki na północy Madery” – informuje redakcja wspomnianego serwisu.

Ostatni raz młody mężczyzna kontaktował się z bliskimi w niedzielę rano. „Olga Holewińska twierdzi, (...) że planował samotną wędrówkę z São Vicente w kierunku Pico Ruivo [m.in. szlakami górskimi – red.]” – ustalili dziennikarze po rozmowie z siostrą poszukiwanego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Kobieta poinformowała, że jej brat sam opowiedział jej o swoich planach. Udostępnił jej ponadto swoją lokalizację – miejsce, które zwiedzał w okolicach południa.

Serwis timesofmadeira.com twierdzi, że 31-latek planował dotrzeć samotnie do Santany.

Madera. Zaginął Igor Holewiński. Zagraniczne media opublikowały zdjęcie i rysopis turysty z Polski

Po tym, gdy młody mężczyzna przesłał lokalizację siostrze, kontakt z nim urwał się. „Lokalizacja jego smartfona nie zmieniła się od wielu godzin – ostatni sygnał pochodził z obszaru Levada dos Tornos. [31-latek – red.] nie odbiera połączeń ani nie czyta wiadomości” – ustalili dziennikarze timesofmadeira.com.

Media opublikowały zdjęcie i rysopis turysty, który ma polskie obywatelstwo. Jest wysoki, co go wyróżnia – mowa o około 195 centymetrach wzrostu. Ma włosy koloru blond. Nosi okulary (na zdjęciu widzimy przeciwsłoneczne).

„Ostatnia znana lokalizacja jego telefonu została zarejestrowana w niedzielę [2 listopada] ok. godziny 12:30” – czytamy. Opublikowano też dokładne współrzędne: 32°47’30.8” N (kierunek: północ), 16°57’29.7” W (zachód).

Rodzina 31-latka zaapelowała do internautów

Redakcja – w imieniu rodziny zaginionego – prosi o pomoc. Każdy, kto widział 31-latka w ubiorze jak na fotografii, proszony jest o zgłoszenie się na policję (polskie służby miały zostać poinformowane o sprawie). Siostra Igora – Olga – przekazała, że jej brat mógł rozważać przejazd tunelem, który znajduje się na trasie do Santany.

facebookCzytaj też:

13-latka zaginęła na 11 dni. Odnaleźli ją w kartonie przykrytym prześcieradłemCzytaj też:

Nie uwierzysz, co kryje stuletni dom w Hiszpanii – maksymalizm w najlepszym wydaniu!