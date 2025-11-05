Trzylatka w piżamie na przystanku. Jej matka... spała

Około godziny 5:30 policjanci w Białymstoku otrzymali zgłoszenie o małym dziecku przebywającym samotnie na końcowym przystanku autobusowym przy ulicy Palmowej. Zaniepokojony mężczyzna, który zauważył dziewczynkę w piżamie, powiadomił służby.

– Dziecko było zapłakane, zmarznięte, kontakt z nim był utrudniony – przekazał rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Dziewczynka miała 3,5 roku. Wiek pokazała na palcach

Funkcjonariusze zabrali dziewczynkę do radiowozu. Na palcach pokazała, że ma trzy i pół roku. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, a ratownicy zdecydowali o przewiezieniu dziecka do szpitala.

Początkowo policja nie miała żadnego zgłoszenia o zaginięciu, dlatego rozpoczęto poszukiwania rodziców lub opiekunów. Po godzinie ósmej rano funkcjonariusze dotarli do matki dziewczynki.

– Drzwi do mieszkania były uchylone, a kobieta spała. Była trzeźwa– poinformował PAP Krupa.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę zobowiązaną do opieki. Policja sprawdza wersję wydarzeń przedstawioną przez matkę, jednak nie ujawnia szczegółów ustaleń. O sprawie zostanie poinformowany sąd rodzinny.

Czytaj też:

Nowe informacje o złodzieju z Luwru. Jego historia to materiał na filmCzytaj też:

Nieoficjalnie: Pijana sędzia z Zamościa zatrzymana. Pokłosie kolizji