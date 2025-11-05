Nieoficjalnie: Pijana sędzia z Zamościa zatrzymana. Pokłosie kolizji

W Zamościu na Lubelszczyźnie doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Zdarzenie miało miejsce w środę około godziny 10:30 na ulicy Wyszyńskiego.

– Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili, że 59-letnia kierująca suzuki najechała na tył poprzedzającego pojazdu marki Honda – podała Onetowi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Zamość. Kolizja dwóch aut. Sprawczynią 59-letnia kobieta. Nieoficjalnie: To sędzia sądu okręgowego

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość obu kierowców. 66-letni mężczyzna prowadzący hondę był trzeźwy.

– Natomiast badanie kierującej suzuki wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu – poinformowała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z policji. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu.

Nieoficjalnie wiadomo, że zatrzymaną jest Teresa Ziarkiewicz-Turzyniecka, sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu.

Zgodnie z art. 80 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody sądu dyscyplinarnego. Przepisy przewidują jednak wyjątek w sytuacji ujęcia na gorącym uczynku, jeśli zatrzymanie jest konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Właśnie z tego powodu zdecydowano o zatrzymaniu kobiety.

