Dziennikarka rozgoryczona po roku w radiowej Trójce. „Jest mi bardzo smutno”

Aneta Awtoniuk przez widzów Trójki kojarzony była z weekendową audycją „Wielkie głaskanie”. Doradzała słuchaczom, jak modyfikować złe zachowania kotów i psów, jak rozwiązywać problemy tych zwierząt i w jaki sposób najlepiej je tresować.

Dziennikarka odchodzi z Trójki. Nie kryje rozczarowania

W sobotę 8 listopada dziennikarka poinformowała o zakończeniu współpracy z rozgłośnią. „Polskie Radio zażądało podpisania nowych, drastycznie zmienionych na moją niekorzyść, warunków współpracy. Nie jestem w stanie ich przyjąć. Wszelkie próby kompromisu zostały odrzucone. Jest mi bardzo smutno” – oznajmiła.

„Przez rok i miesiąc »Wielkie głaskanie« było moją najulubieńszą częścią tygodnia. Spotkania z Wami — Słuchaczami, którzy telefonowali do audycji z opowieściami o swoich zwierzętach, ba! Słuchaczami, którzy nie mają zwierząt, a słuchają — słuchali — »Wielkiego głaskania« dla przyjemności, możliwość dzielenia się wiedzą i świadomość zmieniania na lepsze życia Dwunożnych i ich Czterołapnych to były ważne powody do pozostania w Trójce mimo wszystko” – podkreślała (pisownia oryginalna).

„Dziękuję Wam za to, że tak licznie byliście ze mną w każdą sobotę, za każdy wspólny śmiech i za łzy, gdy wspominaliście swoje zwierzęta życia. Dziękuję za wszystkie pytania, jakie zadaliście, za Waszą chęć dowiedzenia się więcej o psach i kotach. Dziękuję za podarunki, za ogórki kiszone, za Waszą muzykę, którą mi przysyłaliście, za książki i za to, że dzielnie robiliście ze mną nasze ćwiczenia dykcyjne. Mieć takich Słuchaczy to zaszczyt” – dodawała.

