Kierowca potrącił dziecko na pasach. 8-latka szła do szkoły

Do wypadku na ulicy 3 Maja w Mysłowicach w województwie śląskim doszło około godziny 7 rano. Zgłaszano potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych, a do wyjaśnienia sprawy skierowany został patrol drogówki.

Mysłowice. Potrącenie dziecka na pasach

Policjanci szybko ustalili, w jaki sposób doszło do potrącenia. 56-letni kierowca prawidłowo zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić dziecko. Niestety, jadący za nim 35-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w tył stojącego pojazdu.

Jeep 35-latka uderzył z taką siłą, że skoda starszego mężczyzny została przesunięta na pasy, uderzając w 8-latkę. Szczęśliwie, dziecku nie stało się nic poważnego. Zmierzająca do szkoły uczennica została przebadana przez wezwanych do wypadku ratowników medycznych, a następnie przekazana rodzicom.

Policja prosi kierowców o ostrożność

Funkcjonariusze policji ustalili, że uczestniczący w kolizji kierowcy byli trzeźwi. Mężczyzna z jeepa został ukarany mandatem. Policjanci nie podali do wiadomości publicznej kwoty, ale podkreślali w komunikacie, że mowa o „wysokiej” sumie.

Jednocześnie przypomniano o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w okolicy przejść dla pieszych. Nacisk położono też na godziny poranne, kiedy na trasie mogą pojawić się idące do szkoły dzieci.

