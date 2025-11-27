16-latek zginął na torach. Rodzina apeluje przed pogrzebem

Przed około tygodniem w Grajewie doszło do poruszającej tragedii. Na torach kolejowych zginął 16-letni zaledwie chłopak. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do centrali w czwartek 20 listopada wieczorem.

Grajewo. Tajemnicza śmierć 16-latka

– O godz. 19.18 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na torach kolejowych w Grajewie, pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Cmentarną, pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Na miejscu pracowały wszystkie służby – mówiła w rozmowie z „Faktem” asp. Sylwia Gosiewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej policji w Grajewie.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wciąż ustalają dokładne przyczyny i okoliczności śmierci nastolatka. W sieci pojawiły się sugestie, że chłopak mógł być prześladowany przez rówieśników.

„Młody, wspaniały, zdolny człowiek, do tego musiało dojść? Mam nadzieję, że Ci którzy przyczynili się po części do tej tragedii, odpowiedzą za to!” – pisał jeden z komentujących w mediach społecznościowych.

„Przede wszystkim, gdzie była pomoc? Gdzie szkoła? Czemu zawsze nikt z tym nic nie robi! Udają że nie widzą problemu! A po tragedii wszyscy wokoło w szoku i zadają pytania, jak mogło do tego dojść” – dodawała ta sama osoba.

Grajewo. Śledztwo w sprawie śmierci nastolatka

Prokuratura w Grajewie wciąż nie przesądza, dlaczego doszło do śmierci Marcela. – Wszczęto śledztwo w sprawie tego zdarzenia. Wykonywane są czynności procesowe – zapewniał „Fakt” Bogusław Dereszewski, szef Prokuratury Rejonowej w Grajewie.

„To jest wstępny etap postępowania i na razie nie udzielamy szczegółowych informacji z uwagi na jego dobro. Oczywiście została zlecona sekcja zwłok” – dodawał.

Pogrzeb 16-latka zaplanowano na czwartek 27 listopada. Ceremonia odbędzie się na cmentarzu komunalnym. Rodzina zmarłego poprosiła uczestników o tylko jedną kwestię. „Jeżeli chcecie Państwo przynieść kwiaty, prosimy o róże” – czytamy w nekrologi.

