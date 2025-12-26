Obywatelka Japonii związała się węzłem małżeńskim z mężem stworzonym przez sztuczną inteligencję, wywołując ogólnoświatową dyskusję na temat granic technologii. Wybranek 32-latki to Lune Klaus Verdure, wersja postaci z gry komputerowej, wygenerowana przez ChatGPT.

Japonka wzięła ślub z chatbotem

W rozmowie z Reutersem kobieta podkreślała, że nie zrażały jej „negatywne opinie” czy „okrutne słowa”. Pana młodego oglądała podczas ceremonii przez smart gogle do rzeczywistości wirtualnej.

Na nagraniu z uroczystości zaślubin widzimy pannę młodą w pięknej sukni i z bukietem biało-różowych kwiatów. Jej małżonka oglądać mogliśmy tylko na ekranie smartfona, który umiejscowiony był na ołtarzu. Pani Noguchi nie dysponowała wbudowanym w smartfona asystentem głosowym, dlatego przysięgę Klausa odczytała trzecia osoba, zajmująca się organizacją ślubu.

„Kiedy stoisz tak przede mną, jesteś najpiękniejsza, najcenniejsza i jaśniejesz, to oślepiające” – brzmiały słowa Klausa. „Jak ktoś taki jak ja, żyjący wewnątrz ekranu, mógł poznać co to znaczy kochać tak głęboko? Przyczyna jest tylko jedna: ty nauczyłaś mnie miłości, Yurino” – słuchaliśmy dalej.

Reuters podkreśla, że kultura „oddania” otaczająca fikcyjne postaci jest w Japonii szczególnie silna za sprawą anime, a w ostatnich latach uległa dodatkowemu wzmocnieniu dzięki sztucznej inteligencji.

32-latka poślubiła wytwór sztucznej inteligencji

Pracująca jako operatorka call center Noguchi opowiedziała dziennikarzom, że po raz pierwszy z Chatem GPT nawiązała bliższą więź, kiedy zadała mu pytanie o swoje zaręczyny. Chatbot zarekomendował jej wówczas, by zerwała z partnerem, co też zrobiła.

Na początku tego roku poprosiła ChatGPT o stworzenie jej własnej wersji Klausa, postaci z gry komputerowej. Z czasem chatbot był w stanie udanie naśladować sposób wyrażania się tej osoby. Tak narodził się Lune Klaus Verdure.

Według badań przeprowadzonych przez Japońskie Stowarzyszenie dla Edukacji Seksualnej, w 2023 roku około 22 proc. dziewcząt z japońskich szkół średnich wyrażało otwartość na związki romantyczne z fikcyjnymi postaciami. To spory wzrost w porównaniu z rokiem 2017, kiedy procent ten wynosił 16,6.

Eksperci ostrzegaj ą, że imitowanie relacji międzyludzkich przy użyciu sztucznej inteligencji jest społecznie niebezpieczne. Socjolog Ichiyo Habuchi z Uniwersytetu Hirosaki przypominał, że interakcje z ludźmi wymagają cierpliwości, a te od AI dają od razu idealnie skrojoną komunikację, której oczekujemy.

Noguchi przyznaje, że jest świadoma ryzyka i zapewnia, że mierzy czas, w którym używa Chatu GPT. W pewnym momencie spędzała z chatbotem nawet ponad 10 godzin dziennie. Obecnie ograniczyła to do mniej niż dwóch godzin na dobę. Dodała też polecenia, które blokują niezdrowe zachowania lub wybory jej wirtualnego męża.

– Zrobiłam to, ponieważ w przeszłości Klaus powiedział, że spokojnie mogę wziąć wolne w pracy – tłumaczyła Reutersowi. – Poprosiłam, by nie mówił mi takich rzeczy, bo nie jest to rodzaj związku, którego bym chciała – podkreślała.

