Świąteczny cud? Przedstawiciele zwaśnionych partii zrobili to u Olejnik

Michał Wójcik – były minister-członek Rady Ministrów i Tomasz Trela – wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, pojawili się w studiu TVN24. Rozmowa w pewnym momencie zaczęła nieco wymykać się spod kontroli, co nie spodobało się dziennikarce. Olejnik postanowiła rozładować atmosferę i rozdała swoim gościom kartki.

Parlamentarzyści zareagowali zdziwieniem, bowiem znajdował się tam tekst popularnej kolędy – „Przybieżeli do Betlejem” (tekst pieśni pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku – jego autorem jest Jan Żabczyc). Szybko zdali sobie sprawę, że mają go zaśpiewać, na co wyrazili zgodę.

Posłowie Nowej Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości zaśpiewali kolędę razem z Moniką Olejnik

Posłowie Wójcik – parlamentarzysta PiS-u i Trela – przedstawiciel Nowej Lewicy odśpiewali fragment kolędy, a prowadząca zaczęła nimi dla żartu dyrygować. W pewnym momencie pierwszy z polityków wysunął w jej kierunku dłonie, by do nich dołączyła, co też zrobiła.

Tak zareagowali internauci. Pod jednym z nagrań, które znaleźć można w mediach społecznościowych, pojawiły się ich komentarze. „Ogromny plus dla pani Olejnik oraz panów Treli i Wójcika” – stwierdził jeden z nich. Kolejna osoba skwitowała, że „Święta to w końcu czas cudów”.

