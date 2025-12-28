Młodzież wyzywała starszą panią w autobusie. Jej syn im nie odpuścił

Na profilu Spotted: Olsztyn na Facebooku pojawił się wpis, który powinien szybko dotrzeć do adresatów. Mowa o trzech młodych mężczyznach, którzy wulgarnie i głośno zachowywali się w autobusie. Kiedy starsza pani zwróciła im uwagę, zaczęli ją obrażać.

Olsztyn. Młodzież obrażała starszą panią, bo zwróciła uwagę

Syn znieważonej w ten sposób kobiety poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że twarze mężczyzn zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu, z których zapis udało mu się zabezpieczyć.

„Do trzech cwaniaczków, którzy wczoraj ok. godz. 15 w autobusie jadącym na Dajtki wyzwali moją mamę od »starych rur«, bo zwróciła wam uwagę na wasze zachowanie (przeklinanie i darcie się na cały autobus)” – zaczął swój wpis syn kobiety.

„To, że moja mama jest łagodną kobietą, nie znaczy, że ja zamierzam tolerować takie chamstwo. Myślicie, że jesteście anonimowi? Błąd. Wniosek o zabezpieczenie monitoringu został już złożony. Wasze twarze są nagrane” – informował. W tej sprawie zgłosił się do miejskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

Syn znieważonej seniorki: Zegar tyka

„Daję wam jedną szansę: albo sami zgłosicie się w komentarzu/wiadomości prywatnej z przeprosinami, albo sprawa nabierze trybu oficjalnego. Nagranie trafi bezpośrednio do dyrekcji waszych szkół oraz na Policję w związku ze znieważeniem. Narobicie sobie takich problemów w papierach i u rodziców, że długo to popamiętacie” – ostrzegał.

„ Macie 24h. Zegar tyka. Syn tej »starej rury«”. – zakończył. Czy trzeba dodawać, że jego wpis wywołał liczne pozytywne komentarze ze strony internautów? Wiele osób popierało działania syna i podkreślało, że „chamstwo należy tępić”. Prosili też, by mężczyzna doprowadził sprawę do końca i nie darował niegrzecznym pasażerom komunikacji miejskiej.

