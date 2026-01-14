Ksiądz zobaczył to w oknie sklepu. Przerwał kolędę i wyciągnął telefon

Niecodzienna sytuacja miała miejsce na Pomorzu. W poniedziałek 12 stycznia na witrynie jednego ze sklepów pojawiła się krótka, zaskakująca informacja. „Dzisiaj kolęda. Zapraszamy we wtorek” – głosił napis wywieszony w oknie.

Tego dnia klienci nie mieli możliwości zrobienia zakupów. Właściciel sklepu zdecydował się bowiem zawiesić działalność na czas wizyty duszpasterskiej. Choć podobne decyzje zdarzają się rzadko, w tym przypadku stały się powodem szerokiej dyskusji w sieci.

Ksiądz i ministranci zrobili zdjęcie i wrzucili je do sieci

Kartkę zauważyli ministranci oraz ksiądz odwiedzający parafian w ramach kolędy. Widok zamkniętego sklepu z taką informacją wyraźnie ich zaskoczył. Sytuacja była na tyle nietypowa, że duchowni postanowili ją uwiecznić.

Zdjęcie kartki szybko trafiło do internetu. Dołączono do niego również drugą fotografię, wykonaną przed sklepową witryną. Całość opublikowała Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która podzieliła się historią w mediach społecznościowych.

Internauci reagują. „Szacunek”

Pod wpisem niemal natychmiast pojawiły się komentarze. Użytkownicy internetu nie kryli sympatii dla decyzji właściciela sklepu. W komentarzach dominowały serduszka, brawa i słowa uznania.

„Ten to jest bogaty! Nie handluje w sklepie, bo za ścianą ma kolędę” – napisał jeden z internautów.

Wielu komentujących podkreślało, że to rzadki przykład, gdy sprawy wiary i codziennego biznesu spotykają się w tak bezpośredni i naturalny sposób.

