Rekordy wędkarskie, o których warto wiedzieć. Niesamowita 15-stka

Na Florydzie, u wybrzeży Treasure, którą na przestrzeni wielu lat odwiedzali pasjonaci wędkarstwa, ustanowiono wiele rekordów. Entuzjaści popularnej dziedziny, którzy raz po raz chwytali za wędki (choć część z nich łowiła przy użyciu innych metod), toczyli udane bitwy z rybami.

Jak czytamy na portalu Treasure Coast, na początku stycznia 2026 roku jedna z załóg wyciągnęła z wody 136-kilogramowego makaira błękitnego (Makaira nigricans). Dokonali tego około 65 kilometrów od Fort Pierce. I choć nie padł rekord, to jednak – jak wskazuje redakcja – połów ważącego tak wiele okazu roku, i to o tej porze roku, to rzadkość. I jest dobrym wstępem by opowiedzieć o osiągnięciach, które zapisały się w historii Stanów Zjednoczonych, a także światowego wędkarstwa.

Na starcie weźmy ważącą około 4,3 kilograma pelamidę (Sarda sarda). Rekord padł w kwietniu 2025 r. Kolejny dotyczy ponad 2-kilogramowego kulbińca atlantyckiego (Micropogonias undulatus). To sprawa z grudnia 2002 r. Dalej mamy żarłacza czarnopłetwego (Carcharhinus limbatus). Od tylu lat nikt na Florydzie nie był w stanie złowić okazu ważącego więcej niż blisko 69-kilogramowa ryba (rekord ten padł w październiku 1987 r.). Internauci wskazują, że ten rodzaj wydarzenia do którego co jakiś czas powracają w opowieściach przy wędkowaniu.

Zwrócił on też uwagę internautów, co widać po komentarzach pod artykułem TC.

Wyczyny wędkarzy, które zapiszą się w historii USA i świata

A oto lista pozostałych rekordów, o których warto wiedzieć:

Lufar (Pomatomus saltatrix) — 10,04 kg, marzec 1973. Poskarp (Paralichthys dentatus) — 3,15 kg, maj 2005. Perka drobnołuskowa (Mycteroperca microlepis) — 9,50 kg, listopad 2005. Granik morio (Epinephelus morio) — 10,66 kg, maj 2005. Perka (Mycteroperca phenax) — 5,78 kg, listopad 2005.

Żuchwiak — 20,75 kg, sierpień 2015 i – ponownie Centropomus undecimalis – 101,6 cm, listopad 2025. Makrela hiszpańska (Scomberomorus maculatus) — 5,44 kg, listopad 1984. Kulbiniec plamisty i – znowu Cynoscion nebulosus — 5,64 kg, marzec 1984. Trójchwościk lobotes (Lobotes surinamensis) — 18,51 kg, marzec 1998. Granik (Epinephelus nigritus) — 5,19 kg, wrzesień 2007. Marlin biały (Kajikia albida) — 30,84 kg, grudzień 1972.

