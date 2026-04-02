Śluby cywilne to grzech. Znany ksiądz tłumaczy, dlaczego

Jedna z internautek postanowiła zapytać ks. Sebastiana Picura o to, dlaczego Kościół nie uznaje ślubów cywilnych a pary, które zawarły takie związki nie otrzymują rozgrzeszenia i nie mogą przyjmować komunii świętej. Podobne rozterki wielu wiernych ma szczególnie teraz, w okresie świąt Wielkanocnych.

Ks. Sebastian Picur o ślubach cywilnych: To grzech

Duchowny tłumaczył, że Kościół odnosi się w tej kwestii do zapisów Pisma Świętego. – Popatrzmy, czym w Biblii jest grzech. Grzech to odwrócenie się od Boga i od jego wskazań. Bóg mówił, żeby ludzie nie jedli owoców z zakazanego drzewa, a oni zignorowali te słowa i złamali zasady – wyjaśnił.

W dalszej części nagrania, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych, ks. Sebastian Picur odwołał się do Księgi Rodzaju. – Kiedy na nią popatrzymy, pojawia się tam werset, który brzmi „I Bóg stworzył człowieka. Na wzór Boga go stworzył, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”. Jak czytamy dalej: „Bóg im pobłogosławił, mówiąc: rośnijcie i mnóżcie się, napełniajcie ziemię i sprawujcie opiekę nad nią” – wymieniał.

Nie możesz przyjąć komunii po ślubie cywilnym? Ks. Picur tłumaczy

Następnie duchowny objaśnił wskazane wyżej cytaty z Biblii. – Zatem najpierw mamy stworzenie mężczyzny i kobiety a następnie powołanie do intymnej relacji, małżeństwa, którego owocem będzie potomstwo. Tymczasem jeśli jest para, która żyje ze sobą jak małżeństwo, może nawet mieć dzieci, ale nie ma tego błogosławieństwa, które otrzymuje się w sakramencie, to jest to grzech – przekonywał duchowny.

– Zatem jeśli odwracasz się od Boga, od jego błogosławieństwa, to popełniasz grzech. Tym samym wybierając grzech, jak możesz otrzymać rozgrzeszenie a potem przystąpić do komunii świętej? – dopytywał kapłan.

Ks. Sebastian Picur zaznaczył, że stanowisko Kościoła w kwestii uznawania ślubów cywilnych wypływa wprost z Pisma Świętego. – Dalej wszystko zależy już od wolnych wyborów danego człowieka – dodał.

