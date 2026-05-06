Złowił ogromny okaz, padł nowy rekord. Poruszenie w środowisku wędkarskim

O nowym rekordzie, który wywołał poruszenie w środowisku wędkarskim, poinformował zagraniczny kwartalnik – „Outdoor Life”. Redakcja rozmawiała z pasjonatem popularnej dziedziny, którym okazał się zaledwie 20-letni mieszkaniec miejscowości Derby w północno-wschodnim stanie Connecticut – Rich Courtright.

Złowił on pstrąga tęczowego o niewyobrażalnej wadze. Zwykle okazy te osiągają od dwóch do czterech kilogramów, ale… nie tym razem.

Ten rekord był nie do pobicia. Od trzech dekad nikt nie był w stanie złowić cięższego pstrąga. Ryba ledwo mieściła się na wadze

Rekord padł w pierwszej połowie kwietnia tego roku. Courtright wybrał się razem z ojcem nad jedną z rzek i zarzucił haczyk, który opadł na samo dno. W pewnym momencie 20-latek poczuł szarpnięcie – wiedział już, że ma do czynienia z dużą rybą.

Ostatecznie walczył z nią 10 minut, ale to wystarczyło, bo omal nie opadł z sił. – Nie wiedziałem, jak duży jest [pstrąg – red.], dopóki go nie wyciągnąłem, ale wiedziałem, że to rekord stanu i musimy go zważyć – powiedział (cytat za magazynem „OL”).

Tak też zrobił – udał się z ojcem do pobliskiego sklepu wędkarskiego, który dysponował specjalistycznym sprzętem. Okazało się, że O. mykiss ważył niemal 16,5 funta (około siedem kilogramów).

Lista nowych rekordów. Wszystkie padły w 2025 r.

Warto zaznaczyć, że młodzieniec pobił rekord z 1998 roku – wówczas inny pasjonat złowił pstrąga o wadze 14,1 funta (to mniej więcej sześć i pół kilograma). Przy tej okazji warto wspomnieć o wyczynach wędkarskich, które na długo zapiszą się w historii stanu Michigan. 2025 rok był zdecydowanie owocny w sukcesy:

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region, USA, lipiec.

Bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region, USA, czerwiec.

Czarny crappie (Pomoxis nigromaculatus), długość 17,50 cali (44,45 cm), jezioro Stony Creek Lake, hrabstwo Macomb, południowo-wschodni region, USA, kwiecień.

