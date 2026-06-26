Rząd szykuje serię spotkań dla seniorów. Poruszy kluczowy problem

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości opracowano rządowy program edukacji prawnej, skierowany do seniorów. Ma on zwiększyć ich świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania najczęstszym zagrożeniom prawnym.

Świadomy senior – bezpieczny senior. Rusza nowy program

W inicjatywę zaangażowane są m.in. instytucje publiczne i eksperci z obszaru prawa, bezpieczeństwa, ochrony konsumentów i wsparcia seniorów. Z zaproszenia skorzystać mogą osoby, które ukończyły 60 lat. Podczas spotkań dowiedzą się, jak lepiej chronić swoje bezpieczeństwo, majątek i prawa w codziennym życiu.

Spotkania obejmą sześć bloków tematycznych realizowanych w formie szkoleń i cyklów edukacyjnych. Organizatorzy wybrali je na podstawie danych o przestępstwach wobec osób, które ukończyły 60 lat:

„Metoda na wnuczka” i inne przestępstwa przeciwko mieniu

Bezpieczeństwo w Internecie

Przemoc domowa – jak ją rozpoznać i przeciwdziałać

Testament, darowizna, umowa dożywocia – zarządzanie majątkiem

Świadomy konsument – ochrona praw konsumenta

Świadczenia emerytalne i prawa pacjenta

Seniorzy otrzymają broszury z podsumowaniem i wskazówkami

Uczestnicy spotkań inauguracyjnych otrzymają broszurę „Warto wiedzieć”. Materiał rozwinie tematy programu i pokaże, jak stosować najważniejsze wskazówki w codziennych sytuacjach.

Broszura wyjaśnia prostym językiem, gdzie szukać pomocy i z jakiego wsparcia można skorzystać. Dzięki temu uczestnicy będą mogli wrócić do najważniejszych informacji także po zakończeniu spotkania.

– Dobre prawo jest bardzo ważne, ale nawet najlepsze nie uchroni nas przed oszustwami, jeśli nie będziemy mieli świadomości i wiedzy, jak z niego korzystać. Unikatowość tego programu polega na tym, że dotyczy on stricte edukacji prawnej – zaznaczała podczas inauguracji minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

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