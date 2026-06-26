Rząd szykuje serię spotkań dla seniorów. Poruszy kluczowy problem

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości opracowano rządowy program edukacji prawnej, skierowany do seniorów. Ma on zwiększyć ich świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania najczęstszym zagrożeniom prawnym.
Świadomy senior – bezpieczny senior. Rusza nowy program
W inicjatywę zaangażowane są m.in. instytucje publiczne i eksperci z obszaru prawa, bezpieczeństwa, ochrony konsumentów i wsparcia seniorów. Z zaproszenia skorzystać mogą osoby, które ukończyły 60 lat. Podczas spotkań dowiedzą się, jak lepiej chronić swoje bezpieczeństwo, majątek i prawa w codziennym życiu.
Spotkania obejmą sześć bloków tematycznych realizowanych w formie szkoleń i cyklów edukacyjnych. Organizatorzy wybrali je na podstawie danych o przestępstwach wobec osób, które ukończyły 60 lat:
- „Metoda na wnuczka” i inne przestępstwa przeciwko mieniu
- Bezpieczeństwo w Internecie
- Przemoc domowa – jak ją rozpoznać i przeciwdziałać
- Testament, darowizna, umowa dożywocia – zarządzanie majątkiem
- Świadomy konsument – ochrona praw konsumenta
- Świadczenia emerytalne i prawa pacjenta
Seniorzy otrzymają broszury z podsumowaniem i wskazówkami
Uczestnicy spotkań inauguracyjnych otrzymają broszurę „Warto wiedzieć”. Materiał rozwinie tematy programu i pokaże, jak stosować najważniejsze wskazówki w codziennych sytuacjach.
Broszura wyjaśnia prostym językiem, gdzie szukać pomocy i z jakiego wsparcia można skorzystać. Dzięki temu uczestnicy będą mogli wrócić do najważniejszych informacji także po zakończeniu spotkania.
– Dobre prawo jest bardzo ważne, ale nawet najlepsze nie uchroni nas przed oszustwami, jeśli nie będziemy mieli świadomości i wiedzy, jak z niego korzystać. Unikatowość tego programu polega na tym, że dotyczy on stricte edukacji prawnej – zaznaczała podczas inauguracji minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
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