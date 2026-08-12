Złe wieści dla plażowiczów. Zawisły czerwone flagi

W środę (12 sierpnia), na terenie Ustki ratownicy wywiesili czerwone flagi. O czym one informują? O tym samym, co czarne – o zakazie wchodzenia do wody. Takie miejsca lepiej omijać szerokim łukiem.

Które konkretnie? Szczegóły znajdują się poniżej.

Zła sytuacja na Pomorzu

Czerwone flagi zostały wywieszone na plażach: Ustka Wschód i Ustka Zachód II.

Dlaczego? Jak ustaliła redakcja Radia ESKA, w obu przypadkach jest to związane z silnym falowaniem.

Ratownicy monitorują jednak warunki pogodowe na bieżąco, więc możliwe, że zażycie morskiej kąpieli na Pomorzu będzie możliwe – nawet jeszcze dzisiaj.

Zakaz kąpieli obowiązuje też na Zachodnim Pomorzu

Ze złymi informacjami zapoznać muszą się też niestety urlopowicze, którzy postanowili spędzić czas na plażach na terenie Zachodniego Pomorza.

W Mielnie odnotowano obecność fal – potencjalnie niebezpiecznych, gdyby ktoś postanowił zażyć kąpieli w morzu. Ratownicy wolą dmuchać na zimne, dlatego też powywieszali w kilku lokalizacjach czerwone flagi.

Dotyczy to: Mielna 216, Mielna 218, Mielna 219, Mielna Floryda, Mielna Krokus, Mielna Morska i Mielna Pionierów – wymienił dziennik „Super Express”.

Zwracaj uwagę na kolor wywieszonej na plaży flagi. Znajdziesz ją w tym miejscu

W każdym z wymienionych przypadków (chodzi także o wcześniej wspomniane miejsca na Pomorzu – w Ustce) stan wody jest dobry, jednak warunki atmosferyczne zwyczajnie nie sprzyjają bezpiecznym kąpielom.

Warto zaznaczyć, że osoby, które odpowiadają za zdrowie i życie ludzi na plażach, w dowolnej chwili mogą zdjąć czerwone flagi i wywiesić zielone – oznaczające, tak jak sygnalizacja świetlna – „drogę wolną”. Wówczas wejście do wody będzie w pełni bezpieczne. Dlatego, będąc w danym miejscu, warto odszukać budki ratowniczej i sprawdzić, jaka flaga powiewa nad nią w danym momencie.

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