Matura 2018. Jak i gdzie sprawdzić wyniki?

Wyniki matur dostępne są od północy 3 lipca, można je sprawdzić w internecie. Dziś wyniki poznają ci, którzy do matury przystąpili w maju i czerwcu. Wyniki matur 2018 pojawiły się na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE). O godzinie 10 Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprezentuje wyniki ogólnopolskie.

Jak sprawdzić wynik matury?

Należy zalogować się w serwisie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, do której jest się przypisanym. W panelu logowania trzeba wpisać PESEL oraz inne potrzebne dane, a następnie wygenerowane hasło. Uczniowie, którzy zdecydują się sprawdzić wyniki dopiero w szkole, muszą poczekać do 9 rano.

Ile procent trzeba mieć, żeby zdać maturę?

Aby zdać maturę, trzeba mieć minimum 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do poprawki jeszcze w sierpniu. Aby było to możliwe, do 11 lipca należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Osoby, które nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu, nie mają możliwości poprawki, muszą powtórzyć maturę w następnym roku.