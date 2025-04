Szefowa MEN o nowym przedmiocie. „Radykalna prawica namawiała na atakowanie nauczycieli”

Barbara Nowacka została zapytana w radiowej Trójce, co się zmieni w podstawie programowej od września. Chodzi m.in. o WF. Szefowa MEN wyjaśniała, że za zmiany odpowiada „zespół złożony z praktyków”. – Po pierwsze, liczne rekomendacje dotyczące wychodzenia na zewnątrz i sportu na zewnątrz. To jest szalenie istotne, bo dodaje też odporność – zaczęła Nowacka.

– Dwa, rekomendacje co robić, kiedy dziecko z jakichś powodów nie ćwiczy jednego dnia. Czyli, że można na przykład, jeżeli nie chce brać udziału z jakichś powodów w pewnych grach zespołowych, to niech się przejdzie. Czujesz się dzisiaj gorzej? Odpracuj to, robiąc kroki. Trzy, różnorodność. To jest też bardzo istotne, by dzieciaki mogły korzystać z różnych form sportu, a nie tylko ciągle grać w jedną grę – kontynuowała minister edukacji narodowej.

Barbara Nowacka o edukacji zdrowotnej. Ujawniła głosy z PiS i Konfederacji

Nowacka wspomniała też, dlaczego edukacja zdrowotna jest przedmiotem nieobowiązkowym. – Bardzo duże były obawy, na ile jest to zgodne z wartościami i myślę, że warto też dla spokoju nauczycieli dać szansę, żeby przez rok wszyscy zobaczyli, jak wygląda ten przedmiot, jak jest skonstruowany – tłumaczyła szefowa MEN. Nowacka usłyszała, że „według polityków PiS-u i Konfederacji dzieci w szkole nie powinny być uczone przeciwdziałania uzależnieniom i pornografii”.

– Dla mnie najważniejsi są nauczyciele i miałam bardzo wiele rozmów z nauczycielami, którzy mówili, że widzą, jak się radykalna prawica namawia na atakowanie ich za ten przedmiot, więc dlaczego mam nie ochronić ich przed hejtem i mogę zrobić przedmiot nieobowiązkowy i zobaczymy, jak się przyjmie – kontynuowała minister edukacji narodowej. Nowacka wyjaśniała też założenia edukacji obywatelskiej, która „zastępuje niesławny HiT”.

Szefowa MEN o „życiowym wyzwaniu” ws. reformy od 2026 r. Padła jasna deklaracja

– Cała reforma, która od 2026 roku będzie wchodziła w życie, nad którą pracujemy w ministerstwie, która jest dla mnie no wielkim wyzwaniem tak naprawdę i moim marzeniem jest zobaczenie efektów tej reformy jak najszybciej już na naszych oczach i jej efektów – powiedziała szefowa MEN. Nowacka zapewniła, że nie pójdzie do kancelarii Rafała Trzaskowskiego, jeśli ten wygra wybory prezydenckie.

Minister edukacji narodowej podsumowała, że przywrócenie świeckości szkoły publicznej to „kolejna rzecz, którą też uważa za swój sukces”. – Podstawa programowa, którą przygotowują Kościoły, no jest taka, że oni doskonale wiedzą, że to powinno być realizowane w trakcie jednej godziny i to jest zdecydowana zmiana – zakończyła Nowacka.

Czytaj też:

Spór o lekcje religii trwa. Terlikowski komentujeCzytaj też:

Policjant użył gazu łzawiącego na Barbarze Nowackiej. Usłyszał zarzuty