Matury 2025. Wiemy, jakie przedmioty na poziomie rozszerzonym wybierali uczniowie

W 2025 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 5 do 24 maja. Część pisemna potrwa od 5 do 22 maja, a ustna od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 oraz 18 maja, a w przypadku egzaminu z języka polskiego – również 16 i 17 maja). Szkoły same ustaliły harmonogram. Matury 2025 zostaną przeprowadzone w dwóch formułach: 2023 i 2015. Ogółem zostanie przeprowadzonych ok. 572 541 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 445 986 w części pisemnej.

Około 275 400 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2024/2025, przystąpi do obowiązkowych egzaminów dojrzałości z języka polskiego, obcego nowożytnego lub mniejszości narodowej w części ustnej oraz j. polskiego, obcego nowożytnego lub mniejszości narodowej i matematyki w części pisemnej.

Matury 2025. Ile przedmiotów dodatkowych zdają absolwenci? Znamy liczby

W 2025 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Jeśli chodzi o Formułę 2023, na jeden dodatkowy przedmiot zdecydowało się 37,5 proc. uczniów; na dwa – 30,2 proc.; na trzy – 23,9 proc. uczniów; na cztery – 4,7 proc.; na pięć – 0,5 proc.; a na sześć 0,1 proc. Dodatkowo 3,1 proc. maturzystów spełniło określone wymagania i nie będzie musiało zdawać z dodatkowego przedmiotu.

J. angielski najczęściej wybieranym przedmiotem na rozszerzeniu

Absolwenci na poziom rozszerzony wybierali najczęściej: j. angielski (71,9 proc.), matematykę (25,8 proc.), geografię (22,9 proc.), j. polski (18,8 proc.), biologię (16,1 proc.), chemię (7,7 proc.), wos (sześć proc.), historię (5,6 proc.), fizykę (5,4 proc.) i informatykę (3,2 proc.). Każdego dnia określonego w harmonogramie będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00 (z wyjątkiem 5 maja, kiedy zostanie przeprowadzona tylko poranna sesja egzaminu).

5 maja będzie miał miejsce egzamin z j. polskiego na poziomie podstawowym. 6 maja rano będzie matematyka na poziomie podstawowym, a popołudniu j. kaszubski, łemkowski lub łaciński i kultura antyczna na poziomie rozszerzonym. 7 maja o godz. 9 będą egzaminy z j. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego na poziomie podstawowym.

Matury 2025. Tak wygląda harmonogram egzaminów z części pisemnej

Tego samego dnia o 14 odbędą się matury z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie podstawowym, a o godz. 15:35 z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym. 8 maja rano to j. angielski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a popołudniu historia muzyki na poziomie rozszerzonym. 9 maja o godz. 9 jest biologia, a o godz. 14 filozofia na poziomie rozszerzonym.

12 maja rano jest matematyka na poziomie rozszerzonym, a popołudniu j. rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 13 maja o godz. 9 jest wos na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14. j. niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 14 maja rano jest informatyka, a popołudniu historia na poziomie rozszerzonym. 15 maja o godz. odbędzie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14 z języka mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. 16 maja rano będzie chemia, a popołudniu język mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matury 2025. Oto najważniejsze daty

19 maja o godz. 9. będzie historia na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14 j. francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 20 maja rano odbędzie się matura z fizyki na poziomie rozszerzonym, a popołudniu z j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 21 maja o godz. 9. będzie j. polski na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14 j. włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

22 maja odbędą się matury w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym. O godz. 9 z chemii, o godz. 10:35 z fizyki, o godz. 12:10 z biologii, a o godz. 13:45 z historii. Każdego dnia po około pięciu godzinach od startu egzaminu na stronie CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych pojawią się arkusze. Wyniki zostaną przekazane do szkół 8 lipca.

Czytaj też:

Szykuje się rewolucja w oświacie? Dyrektor CKE chciałby nowego rozwiązania na maturzeCzytaj też:

Szefowa MEN o nowym przedmiocie. „Radykalna prawica namawiała na atakowanie nauczycieli”