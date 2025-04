Szykuje się rewolucja w oświacie? Dyrektor CKE chciałby nowego rozwiązania na maturze

Dyrektor CKE dr hab. Robert Zakrzewski zapowiedział w rozmowie z Interią, że matura będzie inna niż w ubiegłym roku. – Arkusze przygotowywaliśmy trzy lata, one nie opierają się tak jak dotychczas na wymaganiach egzaminacyjnych, a na całej podstawie programowej – będą więc sprawdzać całą wiedzę i wszystkie umiejętności, które są zapisane w tej podstawie – wyjaśniał.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypomniał, że minister Barbara Nowacka uszczupliła podstawę programową o 20, a nawet 25 proc., przez co matury „powinny być łatwiejsze”. Zakrzewski zapewnia jednak, że „elementu zaskoczenia” nie będzie, przynajmniej na podstawie. Inaczej może wyglądać sytuacja na rozszerzeniu.

Matura 2025 będzie inna niż w poprzednim roku. Dyrektor CKE o poziomie trudności

– Należy pamiętać, że to już są swego rodzaju rekrutacje na uczelnie. Ten poziom musi być znacząco wyższy. Rektorzy muszą mieć jakieś narzędzia do zrekrutowania najlepszych kandydatów. Progu zdawalności jeszcze przez trzy najbliższe matury na rozszerzeniach nie będzie. To uczelnie ustalają samodzielnie te pułapy – mówił dyrektor CKE.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chce stawiać na cyfryzację, także egzaminów zewnętrznych. W arkuszu pokazowym i na diagnozie pojawiła się wkładka, która będzie też na egzaminie właściwym. Po jego rozwiązaniu zostanie wyjęta, odpowiedzi zeskanowane i egzaminator w swoich warunkach, będzie siedział przed monitorem i oceniał rozwiązania zadań otwartych wykonanych przez ucznia. Zakrzewski zaznacza, że dzięki temu ocena pojawi się szybciej.

Matura 2025. Porady od dyrektora CKE

Dyrektor CKE radzi maturzystom, aby rozwiązywali arkusze z poprzednich lat i próbowali rozwiązywać testy w godzinie, kiedy będzie prawdziwy egzamin, a nie wieczorem, kiedy umysł pracuje inaczej. Warto sprawdzić, jak można rozłożyć czas na egzaminie. Jeśli w którym momencie koncentracja spada, to warto najpierw skupić się na najważniejszych zadaniach. Matury 2025 zostaną przeprowadzone od 5 do 24 maja.

