Szykuje się rewolucja technologiczna w szkołach? Do MEN trafił nowy wniosek

Daria Gosek-Popiołek zwróciła się do minister nauki Barbary Nowackiej z interpelacją w sprawie bonu dla nauczycieli. „W związku z sygnałami płynącymi do mnie ze środowisk nauczycielskich zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie rozszerzenia katalogu zakupów możliwych do realizacji w ramach bonu nauczycielskiego o możliwość zakupu telefonu komórkowego” – napisała posłanka z klubu Lewicy.

„Obecnie bon nauczycielski pozwala na zakup m.in. sprzętu komputerowego, jednak wyklucza telefony komórkowe, mimo że w wielu przypadkach mogą one pełnić podobne funkcje, a dla niektórych nauczycieli są bardziej poręcznym i dostępnym rozwiązaniem” – kontynuowała.

Interpelacja do Barbary Nowackiej. Chodzi o bon nauczycielski

W dalszej części dokumentu Gosek-Popiołek podkreśliła, że obecnie smartfony coraz częściej są wykorzystywane przez nauczycieli jako istotne narzędzie pracy. Dzięki tym urządzeniom możliwa jest stała komunikacja z rodzicami uczniów, dyrekcją, współpracownikami, także w czasie wycieczek szkolnych albo zajęć, które odbywają się poza budynkiem placówki.

„Ważnym aspektem jest także korzystanie z aplikacji edukacyjnych, które często są lepiej zoptymalizowane w wersji mobilnej niż desktopowej, obsługa dziennika elektronicznego, prowadzenie zajęć online, robienie zdjęć materiałów dydaktycznych czy skanowanie dokumentów. Dzięki smartfonom nauczyciele mogą też w pełni korzystać z narzędzi, które już znajdują się w szkole, takich jak głośniki czy tablice interaktywne. Posiadanie służbowego telefonu zwiększyłoby także cyberbezpieczeństwo szkoły, chociażby poprzez korzystanie z dwuetapowego uwierzytelnienia przy logowaniu do dziennika elektronicznego, co powinno być priorytetem w dzisiejszych czasach” – napisała Daria Gosek-Popiołek.

Na zakończenie posłanka zwróciła się do minister edukacji z trzema następującymi pytaniami:

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa rozszerzenie katalogu urządzeń możliwych do zakupu w ramach bonu nauczycielskiego o telefony komórkowe? Czy prowadzone były konsultacje ze środowiskami nauczycielskimi w tej sprawie lub takowe są w planach? Czy istnieją przeszkody formalne lub budżetowe, które uniemożliwiają wprowadzenie takiej zmiany?

