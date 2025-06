Zmiany w egzaminie ósmoklasisty? Zdecydowana reakcja MEN

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej fałszywymi informacjami dot. rzekomych zmian na egzaminie 8-klasisty od nowego roku szkolnego – w części językowej egzaminu – informujemy, że nie planowaliśmy i nie planujemy dodania możliwości zdawania języka ukraińskiego na egzaminie ósmoklasisty” – podkreśliło w mediach społecznościowych Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Młodzież ucząca się w 8 klasie w nowym roku szkolnym będzie mieć te same zasady egzaminacyjne co do listy przedmiotów zdawanych na egzaminie, niezależnie czy jest obywatelem RP, czy cudzoziemcem (w tym uchodźcą lub imigrantem z Ukrainy) tj. przystąpi do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (bez możliwości zdawania w tym miejscu języka ukraińskiego)” – dodał MEN.

Jakie zmiany ws. egzaminu ósmoklasisty? MEN o rozporządzeniu ze stycznia

Ostatnie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie zmian w organizacji egzaminu ósmoklasisty pochodzi z końca stycznia 2025 r. Zmieniono czas trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu i przedłużono dotychczasowy czas jego trwania o około 25 proc. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty już od bieżącego roku szkolnego będzie wynosił: z języka polskiego – 150 minut; z matematyki – 125 minut; z języka obcego nowożytnego – 110 minut.

Kolejne zmiany związane są z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO). Skrócono też z dwóch lat do sześciu miesięcy okres przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

