Ruch MEN pod ostrzałem biskupów. Jest apel do rodziców i uczniów

W dniach 10-12 czerwca w Katowicach odbyło się 401. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z głównych tematów spotkania był wątek dotyczący zmian w nauczaniu religii w szkołach.

„Biskupi raz jeszcze potwierdzili, że sprzeciwiają się działaniom podejmowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającym i utrudniającym nauczanie religii w szkołach. Oczekują na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku zaskarżającego zmiany wprowadzające redukcję wymiaru godzin lekcji religii oraz ich umieszczanie w planie bezpośrednio przed lub po zajęciach obowiązkowych” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na stronie KEP.

Jednoznaczny sprzeciw biskupów. Chodzi o działanie MEN

„Równocześnie, mając na uwadze wprowadzone przez Ministerstwo zmiany, biskupi podjęli dyskusję nad nowym programem nauczania religii dostosowanym do zaistniałej sytuacji. Ze względu na dynamiczne zmiany społeczne, powinien on mieć szerszy wymiar kulturowy, wychowawczy, społeczny i historyczny. Biskupi apelują do rodziców i uczniów o obronę lekcji religii w szkole. Popierają inicjatywę społeczną zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej obowiązkowego wyboru przez uczniów lekcji religii lub etyki” – podano dalej.

Jednocześnie wezwano rodziców, aby „głęboko rozważyli” decyzję o udziale ich dzieci w zajęciach z edukacji zdrowotnej, gdyż „proponowane treści nie zawsze są zgodne z zasadami etyki katolickiej, a także ingerują w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem”.

Biskupi o katechezie parafialnej. „Wzajemnie siebie potrzebują i uzupełniają”

Inną kwestią była refleksja nad opracowaniem ogólnych wskazań dla katechezy parafialnej. „W centrum dyskutowanych propozycji znajduje się katecheza inicjacyjna, ukierunkowana na pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i prowadząca do dojrzałego życia w wierze. Zwrócono również uwagę na znaczenie katechezy mistagogicznej, pogłębiającej przeżywanie sakramentów, oraz katechezy permanentnej, wspierającej nieustanny rozwój duchowy i odpowiadającej na egzystencjalne pytania współczesnego człowieka” – podano.

Jak podkreślono, troska o katechezę parafialną nie oznacza rezygnacji z lekcji religii w szkole. „Katecheza parafialna i lekcje religii w szkole wzajemnie siebie potrzebują i uzupełniają” – podsumowano.

Czytaj też:

Ocena na świadectwie, ale bez wpływu na średnią. MEN rozwiewa wątpliwościCzytaj też:

Idą modlić się za Nawrockiego. Pielgrzymi chcą „ratować Polskę”