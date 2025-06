Ocena na świadectwie, ale bez wpływu na średnią. MEN rozwiewa wątpliwości

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało w środę 11 czerwca, że zgodnie z rozporządzeniem Barbary Nowackiej z 22 marca 2024 roku od początku tego roku szkolnego, który właśnie dobiega końca, oceny klasyfikacyjne z religii i etyki nie są wliczane do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych.

MEN przypomina ws. ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki. Są na świadectwie, nie liczą się do średniej

W krótkim komunikacie podkreślono, że rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP, zgodnie z zasadami ogłaszania aktów normatywnych i nadal obowiązuje, ponieważ nie ogłoszono w tym dzienniku urzędowym innego aktu normatywnego albo orzeczenia skutkującego utratą jego mocy obowiązującej.

MEN przypomniało jednocześnie zapisy innego rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, które mówi o tym, że roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z religii i etyki są umieszczane na świadectwie.

Pilna interwencja Rzecznik Praw Dziecka przed końcem roku szkolnego

Prośbę ws. zajęcia stanowiska przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowała w poniedziałek Rzecznik Praw Dziecka. Jak podkreślono „w debacie publicznej i w zgłoszeniach wpływających do Moniki Horny-Cieślak, w tym też od uczniów, podniesiono kwestię konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego”.

TK orzekł, że przepisy wyłączające ocenę z religii ze średniej ocen ucznia są niezgodne z ustawą zasadniczą. Trybunał Konstytucyjny wskazał także, że przepis wprowadzono bez porozumienia ze stroną kościelną i związkami wyznaniowymi.

RPD o niepewności wśród uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli

– Wyrok ten nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, co powoduje niepewność wśród uczniów, ich rodziców, jak też i nauczycieli oraz dyrektorów szkół co do tego, czy ocena z religii powinna być wliczana do średniej ocen. Sprawa ta ma istotne znaczenie, gdyż średnia ocen wpływa na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, a także jest brana pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów – wskazała w piśmie z ubiegłej środy RPD.

– Ponadto za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem w toku postępowania rekrutacyjnego przyznaje się siedem punktów. Zatem w niektórych przypadkach to, czy ocena z religii będzie wliczać się do średniej ocen, może wpływać na wynik postępowania rekrutacyjnego – dodała Horna-Cieślak.

Czytaj też:

MEN ogłosiło konkurs na realizację darmowych studiów. Chodzi o 18 zawodówCzytaj też:

Co z odgórnym zakazem MEN? „Trzeba przekonać rodziców do naszej wizji”