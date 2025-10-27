Niecodzienne lekcje w szkołach. Uczniów szkolą... żołnierze

W całej Polsce rozpoczęła się czwarta edycja programu „Edukacja z wojskiem”, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. To inicjatywa skierowana zarówno do uczniów szkół podstawowych jak i średnich, mająca na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

Dziś w takich zajęciach wzięli udział między innymi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie, którzy mieli okazję uczyć się od żołnierzy z 31. Batalionu Lekkiej Piechoty.

Alarm, ewakuacja i pierwsza pomoc

Zanim uczniowie wyszli na szkolne podwórko, przypomnieli sobie sygnały alarmowe i zasady ewakuacji. Ćwiczenia prowadzone były w realistyczny sposób – z udziałem żołnierzy i sprzętu wojskowego.

Jak w rozmowie z dziennikarzami TVP podkreśla dyrektorka szkoły, Agnieszka Świtalska, taka forma zajęć daje uczniom znacznie więcej niż tradycyjna teoria. – Jest to inny sposób przekazania tych treści, bardzo ciekawy, który wzbudza duże zainteresowanie i są to ważne elementy dla naszych uczniów, dające im pewnie, mam nadzieję, poczucie bezpieczeństwa – stwierdziła dyrektorka.

Szeregowy Piotr Foryś z 31. Batalionu Lekkiej Piechoty wyjaśnia, że w skład tych zajęć wchodzi ewakuacja, alarmowanie, pierwsza pomoc i cyberbezpieczeństwo. – Pokażemy uczniom na zajęciach teoretyczno-praktycznych wszystko z wykorzystaniem sprzętu wojskowego – mówi.

Podczas ćwiczeń uczniowie mogli nie tylko poznać teorię, ale też zbudować schronienie z płachty namiotowej czy sprawdzić, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

Żołnierze szkolą młodzież

Jak podkreślają organizatorzy, zajęcia mają uczyć odpowiedzialnych zachowań w sytuacjach zagrożenia i budować poczucie bezpieczeństwa. To również sposób na rozwijanie odporności społecznej wśród najmłodszych. Do udziału w akcji zgłosiło się ponad 3 tysiące szkół, a przeszkolonych zostanie około 270 tysięcy uczniów i uczennic.

W trzech poprzednich edycjach wzięło udział ponad 500 szkół z regionu oraz około 18 tysięcy uczniów.

