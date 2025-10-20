Wojsko wezwie kobiety. Kwalifikacja wojskowa obejmie tysiące Polek

Na początku lutego 2026 roku ruszy kwalifikacja wojskowa, która obejmie w sumie 235 tysięcy osób. Po raz kolejny w historii wezwania otrzymają także kobiety. Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy pań z wykształceniem lub umiejętnościami przydatnymi w armii.

Do grona tych, które mogą spodziewać się wezwania, należą między innymi absolwentki i studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także psycholożki, informatyczki i diagnostyczki laboratoryjne.

Karta mobilizacyjna to nie żart. Za unikanie grozi więzienie

Wezwanie do stawienia się na kwalifikacji wojskowej następuje poprzez doręczenie karty mobilizacyjnej. Każda osoba, która ją otrzyma, ma obowiązek stawić się pod wskazanym adresem.

Odmowa przyjęcia dokumentu lub niestawienie się w wyznaczonym terminie na komisji to poważne naruszenie prawa. W skrajnych przypadkach osoba uchylająca się od obowiązku może trafić nawet do więzienia.

Podczas kwalifikacji kandydatom przyznawane są kategorie wojskowe A, B, D lub E, które określają ich zdolność do służby:

A – zdolny do służby,

B – czasowo niezdolny,

D – niezdolny w czasie pokoju,

E – całkowicie niezdolny do służby.

Nie każda karta mobilizacyjna oznacza wysłanie na front

Samo otrzymanie karty mobilizacyjnej nie jest równoznaczne z powołaniem do służby wojskowej. To dopiero pierwszy krok w procedurze mobilizacyjnej.

W przypadku konfliktu zbrojnego decyzja o powołaniu będzie zależała od rodzaju ogłoszonej mobilizacji — powszechnej lub częściowej — oraz od aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszej kolejności powoływani są żołnierze rezerwy, którzy mają już przydział mobilizacyjny. Osoby bez doświadczenia wojskowego mogą zostać wezwane dopiero później, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.

Kto nie podlega obowiązkowi służby wojskowej w czasie mobilizacji?

Nie wszyscy obywatele są zobowiązani do stawienia się w przypadku ogłoszenia mobilizacji.

Zwolnieni z obowiązku są między innymi posłowie i senatorowie, radni, pracownicy Narodowego Banku Polskiego, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz osoby zatrudnione w instytucjach podległych ministerstwom.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, ogłoszenie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju nastąpi 16 stycznia 2026 roku. Procedura kwalifikacyjna potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku.

