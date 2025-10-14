Sąsiad Polski planuje powrót do koszar. Co na to obywatele? Zaskakujące wyniki sondażu

Z najnowszego sondażu instytutu Forsa wynika, że aż 54 procent Niemców popiera powrót do obowiązkowej służby wojskowej, zniesionej w 2011 roku. Przeciwnego zdania jest 41 procent ankietowanych.

Największe poparcie dla przywrócenia poboru wyrażają sympatycy chrześcijańsko-demokratycznego bloku CDU/CSU (Christlich Demokratische Union/Christlich-Soziale Union) – aż 74 procent z nich jest „za”. Wśród wyborców Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands) poparcie wynosi 58 procent, natomiast Lewica (Die Linke) w zdecydowanej większości – 80 procent – sprzeciwia się pomysłowi.

Pokoleniowy rozłam. Młodzi mówią „nie”, starsi „tak”

Badanie ujawnia również wyraźne różnice między pokoleniami. W grupie osób powyżej 60. roku życia aż 61 procent opowiada się za powrotem do obowiązkowej służby wojskowej. Zupełnie inaczej myślą młodsi Niemcy – wśród 18-29-latków, czyli tych, których pobór dotyczyłby bezpośrednio, aż 63 procent respondentów jest temu przeciwnych.

Koalicja rządząca, złożona z CDU/CSU i SPD, uzgodniła projekt ustawy wprowadzającej nowy, „hybrydowy” model służby wojskowej, inspirowany rozwiązaniami obowiązującymi w Danii.

Zgodnie z projektem, do armii mieliby trafiać przede wszystkim ochotnicy. Jeśli jednak liczba chętnych okazałaby się niewystarczająca, wówczas przewidziano losowanie młodych mężczyzn, którzy po przejściu badań lekarskich mieliby odbyć co najmniej sześciomiesięczne szkolenie wojskowe.

Pierwsze czytanie projektu ustawy w Bundestagu zaplanowano na czwartek.

Kontrowersje wokół nowego pomysłu

Nowa koncepcja poboru spotkała się z szeroką krytyką w niemieckich mediach. Publicyści wskazują, że „losowy pobór” może naruszać zasadę równości i sprawiedliwości zagwarantowaną w niemieckiej Ustawie Zasadniczej (Grundgesetz). Komentatorzy przypominają również kontrowersje z przeszłości, czyli miedzy innymi z czasów wojny wietnamskiej w Stanach Zjednoczonych, gdy „loteria poborowa wywołała masowe protesty i sprzeciw opinii publicznej.

Zdaniem analityków, Niemcy stoją dziś przed wyborem – albo zwiększyć atrakcyjność służby w Bundeswehrze poprzez lepsze warunki finansowe i zawodowe, albo wprowadzić powszechny obowiązek służby obejmujący kobiety i mężczyzn, z możliwością wyboru między służbą wojskową a cywilną.

